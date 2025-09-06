Pleacă de la Manchester United! Fotbalistul va fi cedat de Ruben Amorim în Turcia - Antena Sport

Cu doar un singur meci jucat în tricoul celor de la Manchester United în acest sezon, Andre Onana va părăsi formația antrenată de Ruben Amorim. Portarul camerunez va fi cedat sub formă de împrumut.

Echipa unde va ajunge este din Superliga Turciei. Concret, este vorba despre cei de la Trabzonpor, clubul unde evoluează și Denis Drăguș, împrumutat în prezent la Eyupspor.

Andre Onana pleacă în Turcia! Camerunezul va fi împrumutat la Trabzonspor

După ce a primit un răspuns clar din partea lui Ruben Amorim, Andre Onana a luat decizia de a pleca de la Manchester United. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat următoarea destinație a camerunezului.

Este vorba despre Trabzonspor, grupare clasată în prezent pe poziția a doua în Superliga Turciei. Acesta va fi împrumutat până la finalul acestui sezon, iar discuția privind un transfer definitiv va fi luată în calcul în funcție de decizia jucătorului.

Cumpărat pentru 50,20 milioane de euro de la Inter, Onana a devenit unul dintre cei mai criticați fotbaliști ai „diavolilor”, după erorile grave comise în poarta formației din Premier League.