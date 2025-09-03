Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

„Vine retrogradarea” - Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de „diavoli” - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | „Vine retrogradarea” – Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de „diavoli”
VIDEO

„Vine retrogradarea” – Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de „diavoli”

Publicat: 3 septembrie 2025, 18:00

Comentarii
Vine retrogradarea” – Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de diavoli”

Senne Lammens, prezentat oficial la Manchester United / Getty Images

Manchester United nu are cel mai bun start de sezon în Anglia, iar transferurile efectuate de gruparea de pe Old Trafford au fost ironizate de suporteri. Ultimul jucător adus sub comanda lui Ruben Amorim a stârnit reacții amuzante din partea fanilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Disperată să aducă un portar pentru a-l înlocui pe Onana, United l-a transferat pe „Onana 2.0”, așa cum a fost poreclit noul goalkeeper. Senne Lammens a fost adus în ultimele ore de mercato, în schimbul sumei de 21 de milioane de euro.

Cine este noul jucător al lui Manchester United și de ce l-au ironizat suporterii

Ruben Amorim a căutat în această perioadă de transferuri un portar care să transmită mai multă siguranță, iar belgianul Senne Lammens a fost „alesul” clubului de pe Old Trafford, care a achitat în schimbul acestuia nu mai puțin de 21 de milioane de euro.

Fost jucător al celor de la Royal Antwerp, acesta fusese adus gratis de la Club Brugge acum două sezoane, iar gruparea din Belgia a făcut un profit uriaș cu fotbalistul care era cotat la doar 9 milioane de euro.

După prezentarea oficială, suporterii finalistei UEFA Europa League au văzut imagini cu noul portar, iar comentariile acestora au devenit virale: „Onana 2.0”, „Vine retrogradarea”, au fost mesajele lansate de fanii englezi.

Reclamă
Reclamă

Vezi aici imagini cu noul portar de la Manchester United

Manchester United, start catastrofal de sezon

Manchester United a reușit un singur succes în primele trei etape disputate din Premier League. Gruparea antrenată de Ruben Amorim a învins-o doar pe Burnley în acest sezon, scor 3-2, în urma unui meci destul de complicat pentru „diavoli”.

De asemenea, United a fost eliminată din primul tur al Cupei Ligii Angliei de către Grimsby, o formația din liga a patra a Angliei. Aceștia au reușit o calificare istorică, după ce s-au impus la loviturile de departajare.

Analist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de războiAnalist: Acordurile lui Putin cu China sunt un pansament, dar nu vindecă dependenţa sa toxică de război
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
Observator
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
Fanatik.ro
„Îmi pun mari semne de întrebare!”. Marius Șumudică, îngrijorat de ce se întâmplă la FCSB
18:05
Câte etape a fost suspendat Aly Abeid, după ce l-a lovit în față pe Adrian Șut, în CFR Cluj – FCSB 2-2
17:37
Lovitură pentru Costin Curelea! Un jucător a părăsit lotul naționalei U21
17:26
Veste cruntă pentru un fotbalist de la Dinamo! Zeljko Kopic l-a anunțat să-și caute echipă
17:23
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 septembrie
17:18
Victor Angelescu, detalii despre un jucător dorit de Rapid: “Suntem în negocieri”
17:00
Gigi Becali pregătește o lovitură în mercato! Vrea să aducă la FCSB un fundaș din Bundesliga!
Vezi toate știrile
1 Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară” 2 Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi” 3 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 4 Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus la Craiova. Replică pentru Gigi Becali 5 Florinel Coman a revenit! Românul, pasă de gol la primul meci ca titular al sezonului 6 “Am vorbit cu Gigi Becali!” FCSB vrea să dea lovitura pe final de mercato: “Aşteptăm răspunsul lui Benfica”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis MunteanuVarga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu