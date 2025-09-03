„Vine retrogradarea” - Fanii lui Manchester United, comentarii virale după noul transfer făcut de „diavoli” - Antena Sport

Manchester United nu are cel mai bun start de sezon în Anglia, iar transferurile efectuate de gruparea de pe Old Trafford au fost ironizate de suporteri. Ultimul jucător adus sub comanda lui Ruben Amorim a stârnit reacții amuzante din partea fanilor.

Disperată să aducă un portar pentru a-l înlocui pe Onana, United l-a transferat pe „Onana 2.0”, așa cum a fost poreclit noul goalkeeper. Senne Lammens a fost adus în ultimele ore de mercato, în schimbul sumei de 21 de milioane de euro.

Cine este noul jucător al lui Manchester United și de ce l-au ironizat suporterii

Ruben Amorim a căutat în această perioadă de transferuri un portar care să transmită mai multă siguranță, iar belgianul Senne Lammens a fost „alesul” clubului de pe Old Trafford, care a achitat în schimbul acestuia nu mai puțin de 21 de milioane de euro.

Fost jucător al celor de la Royal Antwerp, acesta fusese adus gratis de la Club Brugge acum două sezoane, iar gruparea din Belgia a făcut un profit uriaș cu fotbalistul care era cotat la doar 9 milioane de euro.

După prezentarea oficială, suporterii finalistei UEFA Europa League au văzut imagini cu noul portar, iar comentariile acestora au devenit virale: „Onana 2.0”, „Vine retrogradarea”, au fost mesajele lansate de fanii englezi.