Prima reacție a lui Lamine Yamal, după ce a ratat Balonul de Aur. Mesaj pentru Ousmane Dembele - Antena Sport

Prima reacție a lui Lamine Yamal, după ce a ratat Balonul de Aur. Mesaj pentru Ousmane Dembele

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 17:29

Lamine Yamal, la gala Balonului de Aur / Profimedia

Lamine Yamal a ratat ocazia să cucerească primul său Balon de Aur, după ce Ousmane Dembele a ridicat aseară prestigiosul trofeu în mâinile sale. La câteva ore distanță de la gala de la Theatre du Chatelet, tânărul iberic a venit cu o primă reacție pe rețelele sociale.

În textul său, Yamal a ținut să îi transmită ceva și lui Ousmane Dembele.

Lamine Yamal: “Planul Domnului e perfect”

Superstarul de pe Camp Nou a publicat un scurt mesaj motivațional și s-a arătat bucuros de reușita sa de aseară, și anume câștigarea trofeului Raymond Kopa, acordat celui mai bun tânăr jucător, pentru al doilea an la rând. Cât despre ratarea Balonului de Aur, Yamal a ținut să îl felicite pe Dembele pentru sezonul trecut și pentru această reușită, dând dovadă din nou de fair-play față de fotbalistul lui Paris Saint-Germain.

Planul Domnului este perfect, trebuie să urci ca să ajungi sus. Sunt fericit pentru al doilea trofeu Kopa și îl felicit pe Ousmane Dembele pentru trofeul și sezonul minunat“, a scris puștiul de 18 ani al Barcelonei.

 
Yamal a arătat și seara trecută, la Paris, că poate să piardă cu mândrie, după ce s-a dus către Dembele și l-a felicitat pentru trofeul câștigat. Extrema dreaptă a Barcelonei s-a clasat pe locul secund în topul preferințelor ziariștilor care au votat pentru revista France Football.

