Probleme la naţionala Braziliei! Primele contre între Neymar şi Carlo Ancelotti: "De-asta cred că am fost exclus" - Antena Sport

Neymar l-a contrazis pe selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, şi a asigurat că absenţa sa din următoarele meciuri ale Seleçao este urmare a unei decizii tehnice, şi nu unor probleme fizice, aşa cum declarase antrenorul.

„Aveam un edem la adductor. Era incomod, dar nimic grav, am jucat chiar şi astăzi. Împotriva Bahia (duminica trecută), nu puteam să joc (suspendare). Aşadar, au preferat să mă menajeze la antrenamente, pentru ca eu să mă pot recupera”, a explicat starul brazilian după meciul de acasă al echipei Santos împotriva Fluminense (0-0).

Neymar l-a contrazis pe Carlo Ancelotti: “Nu are nimic de-a face cu condiţia mea fizică”

„Cred că am fost exclus (din selecţie) din motive tehnice, nu cred că are nimic de-a face cu condiţia mea fizică”, a adăugat jucătorul în vârstă de 33 de ani, precizând că respectă decizia antrenorului.

Absenţa celui mai bun marcator din istoria Seleçao (79 de goluri în 128 de meciuri) pentru ultimele două meciuri de calificare la Cupa Mondială din 2026 a fost relativizată de antrenorul italian. „Nu este nevoie să-l testăm pe Neymar. Toată lumea îl cunoaşte (…). La fel ca şi ceilalţi, trebuie să fie în bună formă fizică pentru a ajuta echipa naţională să dea tot ce are mai bun la Cupa Mondială”, a afirmat Ancelotti după ce a dezvăluit lista jucătorilor, notează news.ro.

Deja calificată pentru Cupa Mondială din 2026, Brazilia va înfrunta Chile în ultimele două etape ale preliminariilor sud-americane, pe 4 septembrie, pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, înainte de a se deplasa cinci zile mai târziu în Bolivia, la 4.150 de metri altitudine. Ultima dată când Neymar a purtat tricoul verde şi galben a fost în octombrie 2023, când s-a accidentat grav la genunchi într-un meci împotriva Uruguayului, la Montevideo.