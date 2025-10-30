Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: "Avem mentalitatea perfectă" - Antena Sport

Închide meniul
Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: "Avem mentalitatea perfectă"

Fotbal | Fotbal extern

Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: “Avem mentalitatea perfectă”

Publicat: 30 octombrie 2025, 10:29

Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive: Avem mentalitatea perfectă

Răzvan Lucescu, în timpul unui meci / Profimedia Images

Răzvan Lucescu a oferit prima reacţie după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive, în toate competiţiile. Formaţia antrenorul român a învins-o cu un categoric 4-1 pe AEL Larissa, în Cupa Greciei.

Răzvan Lucescu s-a declarat foarte mulţumit de evoluţia jucătorilor lui, după victoria cu Larissa. El a transmis că echipa a avut “mentalitatea perfectă” în meciul de Cupă.

Răzvan Lucescu, în culmea fericirii după ce PAOK a ajuns la cinci victorii consecutive

Înaintea meciului cu Larissa din Cupa Greciei, PAOK reuşise să le mai învingă pe Olympiacos, AEK Atena şi Volos, în campionat, şi pe Lille, în deplasare, în grupa de Europa League.

“Am făcut un joc bun. Am intrat în meci cu mentalitatea perfectă şi am obţinut exact ce ne-am dorit. În prima repriză, am marcat patru goluri, ceea ce e destul de important pentru că aveam nevoie.

În a doua, am fost echilibraţi, deoarece trebuia să ne gestionăm forţele în vederea meciului de duminică din campionat. Avem în faţă o serie solicitantă de meciuri şi trebuie să fim pregătiţi”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.

În campionat, PAOK se va duela cu Panserraikos în următoarea etapă. Trupa lui Răzvan Lucescu e lider după opt etape disputate, având 20 de puncte, cu unul mai mult faţă de rivala Olympiacos, campioana en-titre din Grecia.

