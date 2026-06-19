Real Madrid a pregătit o mega-ofertă de 220.000.000€ și a primit răspunsul! Ce se întâmplă cu mutarea

Oficialii lui Real Madrid au pregătit o mega-ofertă, de 220 milioane de euro, pentru trnasferul lui Michael Olise de la Bayern Munchen. Acum, bavarezii au venit cu răspunsul.

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Real Madrid vrea să se întărească înainte de startul noului sezon. Astfel, Florentino Perez a pus ochii pe Michael Olise, jucător care a impresionat în tricoul lui Bayern.

Bayern Munchen refuză mega-oferta lui Real Madrid!

Potrivit infromațiilor oferite de mundodeportivo.com, oficialii lui Bayern au refuzat oferta celor de la Real Madrid, chiar dacă suma de transfer este una unriașă! Bavarezii nu doresc să îl vândă pe Olise în această perioadă de mercato.

De asemenea, pentru a se asigura că Michael Olise nu va fi tentat să schimbe echipa, conducerea lui Bayern i-a pregătit o nouă înțelegere, chiar dacă actualul contract expiră abia în 2029! Concret, bavarezii doresc să îi extindă contractul lui Olise până în vara anului 2031.

Michael Olise a ajuns la Bayern Munchen în vara lui 2024, de la Cyrstal Palace, în schimbul sumei de 53 de milioane de euro. De atunci a adunat 107 meciuri pentru echipa din Bundesliga, în care a marcat de 42 de ori și a oferit 54 de pase decisive.