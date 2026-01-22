Real Madrid a stabilit un nou record! Veniturile uriaşe generate de formaţia de pe Bernabeu. Cum arată Top 5 - Antena Sport

Închide meniul
Real Madrid a stabilit un nou record! Veniturile uriaşe generate de formaţia de pe Bernabeu. Cum arată Top 5

Alex Masgras Publicat: 22 ianuarie 2026, 11:04

Kylian Mbappe şi Vinicius, după un gol marcat / Profimedia

Clubul spaniol de fotbal Real Madrid, cu venituri de 1,161 miliarde de euro generate în sezonul 2024-2025, un nou record, se află în continuare în fruntea clasamentului “Football Money League” publicat joi de firma de consultanţă financiară Deloitte, în timp ce PSG a pierdut un loc şi a coborât pe 4, informează AFP.

FC Barcelona, care era pe locul al treilea anul precedent, revine pe podium (locul 2) pentru prima dată de la sezonul 2019-2020, cu venituri de aproape 1 miliard euro (974 milioane de euro), devansând-o pe Bayern Munchen (peste 860 milioane de euro).

Real Madrid, venituri de peste 1,1 miliarde de euro

Paris Saint-Germain, situată pe locul trei în ultima ediţie a clasamentului, coboară un loc, cu 837 de milioane de euro, o uşoară creştere faţă de anul precedent (836 milioane de euro).

Pentru prima dată din sezonul 2020-2021, PSG este singurul club francez din Top 20 al acestui clasament, care anul trecut le-a inclus pe Olympique Marseille şi Olympique Lyon, în special din cauza crizei drepturilor TV din Franţa.

Liverpool este pentru prima dată clubul englez cu cele mai mari venituri cumulate, 836 milioane de euro, şi urcă de pe 8 pe locul 5.

În 2026, aceste 20 de cluburi din “Football Money League” au raportat venituri combinate de 12,4 miliarde de euro, un record şi o creştere de 11% faţă de sezonul 2023-2024.

Studiul Deloitte se bazează pe trei fluxuri de venituri pentru a-şi stabili clasamentul: vânzările de bilete, drepturile TV şi veniturile comerciale.

Pentru al treilea an consecutiv, veniturile comerciale reprezintă cea mai mare pondere din veniturile cluburilor (5,3 miliarde euro, sau 43% din total).

Veniturile din drepturile TV au crescut brusc, cu 10%, şi reprezintă 38% din veniturile totale.

Această creştere, explică Deloitte, se datorează în principal drepturilor TV pentru Cupa Mondială a Cluburilor, extinsă la 32 de echipe, a cărui primă ediţie a avut loc vara trecută în Statele Unite.

Cluburile care au participat la această Cupă Mondială au înregistrat o creştere de 17% a veniturilor din drepturile TV.

În fotbalul feminin, cele 15 cluburi cu cele mai mari venituri au generat pentru prima dată venituri totale care depăşesc 150 milioane de euro (158 milioane de euro).

Clasamentul este condus de Arsenal, câştigătoare a Ligii Campionilor (25,6 milioane de euro), cu o creştere de 43% a veniturilor faţă de sezonul precedent, devansând Chelsea (25,4 milioane de euro) şi FC Barcelona (22 milioane de euro).

