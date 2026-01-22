Real Madrid a stabilit un nou record! Veniturile uriaşe generate de formaţia de pe Bernabeu. Cum arată Top 5 - Antena Sport

Clubul spaniol de fotbal Real Madrid, cu venituri de 1,161 miliarde de euro generate în sezonul 2024-2025, un nou record, se află în continuare în fruntea clasamentului “Football Money League” publicat joi de firma de consultanţă financiară Deloitte, în timp ce PSG a pierdut un loc şi a coborât pe 4, informează AFP.

FC Barcelona, care era pe locul al treilea anul precedent, revine pe podium (locul 2) pentru prima dată de la sezonul 2019-2020, cu venituri de aproape 1 miliard euro (974 milioane de euro), devansând-o pe Bayern Munchen (peste 860 milioane de euro).

Real Madrid, venituri de peste 1,1 miliarde de euro

Paris Saint-Germain, situată pe locul trei în ultima ediţie a clasamentului, coboară un loc, cu 837 de milioane de euro, o uşoară creştere faţă de anul precedent (836 milioane de euro).

Pentru prima dată din sezonul 2020-2021, PSG este singurul club francez din Top 20 al acestui clasament, care anul trecut le-a inclus pe Olympique Marseille şi Olympique Lyon, în special din cauza crizei drepturilor TV din Franţa.

Liverpool este pentru prima dată clubul englez cu cele mai mari venituri cumulate, 836 milioane de euro, şi urcă de pe 8 pe locul 5.