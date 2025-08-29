Robert Lewandowski revine la naționala Poloniei! Anunțul selecționerului - Antena Sport

Închide meniul
Robert Lewandowski revine la naționala Poloniei! Anunțul selecționerului

Robert Lewandowski revine la naționala Poloniei! Anunțul selecționerului

Robert Lewandowski revine la naționala Poloniei! Anunțul selecționerului

Alex Ioniță Publicat: 29 august 2025, 17:12

Robert Lewandowski revine la naționala Poloniei! Anunțul selecționerului

Profimedia

Robert Lewandowski revine în naţionala Poloniei în calitate de căpitan, a declarat vineri tehnicianul Jan Urban. Anunţul vine după ce jucătorul Barcelonei a părăsit selecţionata naţională în urma unei dispute legate de decizia fostului selecţioner de a-l înlocui din postura de căpitan, relatează Reuters.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Urban a fost numit în iulie pentru a-l înlocui pe Michal Probierz, care a demisionat în iunie în urma disputei legate de decizia sa de a-i retrage banderola de căpitan celui mai bun marcator din istoria Poloniei şi de a i-o înmâna lui Piotr Zielinski, de la Inter Milano.

Robert Lewandowski revine la echipa națională a Poloniei

Polonia ocupă locul al treilea în grupa de calificare la Cupa Mondială, în spatele Finlandei şi Ţărilor de Jos, iar Lewandowski este considerat de mulţi ca fiind esenţial pentru speranţele echipei de a se califica la turneul de anul viitor, notează news.ro.

„Vreau să începem cantonamentul cu tabula rasa”, a precizat Urban într-o declaraţie. „Robert Lewandowski va fi căpitanul echipei şi va apărea alături de mine la conferinţa de presă de luni. L-am numit pe Piotr Zielinski vicecăpitan, iar Jan Bednarek va fi al treilea căpitan.”

Următorul meci din preliminariile Cupei Mondiale al polonezilor va fi împotriva Ţărilor de Jos, în deplasare, la 4 septembrie, înainte de a primi vizita Finlandei, trei zile mai târziu.

Lewandowski, în vârstă de 37 de ani, a marcat 85 de goluri în 158 de apariţii pentru Polonia.

Jan Urban este înlocuitorul lui Michal Probierz

Robert Lewandowski, starul Barcelonei, anunţase că nu va mai juca la echipa naţională, atât timp cât Michal Probierz este selecţionerul echipei. Tot scandalul a pornit de la decizia lui Probierz de a-l lăsa pe Lewandowski fără banderola de căpitan, după ce acesta nu a venit la acţiunea din iunie, acuzând oboseala acumulată pe durata sezonului.

În cele din urmă, atacantul catalanilor a avut câştig de cauză. Federaţia Poloneză de Fotbal a anunţat că Michal Probierz nu mai este selecţionerul echipei naţionale.

Momentul în care un turist e muşcat de urs pe Transfăgărăşan. I-a dărâmat motocicleta şi i-a golit ghiozdanulMomentul în care un turist e muşcat de urs pe Transfăgărăşan. I-a dărâmat motocicleta şi i-a golit ghiozdanul
În vârstă de 52 de ani, Probierz era selecţionerul Poloniei din septembrie 2023. El a luat această decizie, considerând că este “cea mai bună, ţinând cont de situaţia actuală”.

Probierz i-a oferit banderola de căpitan lui Piotr Zilinski. Fostul selecţioner l-a anunţat pe Lewandowski prin telefon de această schimbare, motiv pentru care cel mai selecţionat jucător (158 de meciuri) şi cel mai bun marcator (85 de goluri) din istoria naţionalei Poloniei anunţase că nu vrea să mai vină la lot.

