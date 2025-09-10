Ronaldo și Szoboszlai, în prim-plan după duelul din preliminariile World Cup 2026. Ce s-a întâmplat la vestiare - Antena Sport

Cristiano Ronaldo și Dominik Szoboszlai au oferit imagini interesante după partida din preliminariile pentru World Cup 2026 dintre Portugalia și Ungaria. Pe Ferenc Puskas Arena, lusitanii s-au impus cu 3-2 într-un meci în care “CR7” a marcat de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Înainte de meci, starul lui Liverpool a recunoscut că fotbalistul de 40 de ani este idolul său, o fotografie din 2009 făcând înconjurul lumii.

Schimb de tricouri eșuat între Ronaldo și Szoboszlai

După meciul câștigat de Portugalia în fața Ungariei, Dominik Szoboszlai a mers la vestiarul advers, unde s-a întâlnit cu jucătorul pe care l-a admirat enorm în copilărie, Cristiano Ronaldo. Fotbalistul lui Liverpool a vrut să facă schimb de tricouri cu starul lusitan, însă “CR7” îl oferise deja pe al său altcuiva.



View this post on Instagram

A post shared by 433 (@433)



Cu toate acestea, Ronaldo a acceptat “cadoul” de la adversarul său și i-a promis că îi va întoarce favorul la celălalt duel dintre cele două naționale din preliminariile pentru World Cup 2026. Portugalia și Ungaria se vor mai întâlni pe 14 octombrie pe pământ lusitan, acolo unde “CR7” îi va putea oferi tricoul său lui Szoboszlai.