Ronaldo și Szoboszlai, în prim-plan după duelul din preliminariile World Cup 2026. Ce s-a întâmplat la vestiare - Antena Sport

Cristiano Ronaldo și Dominik Szoboszlai au oferit imagini interesante după partida din preliminariile pentru World Cup 2026 dintre Portugalia și Ungaria. Pe Ferenc Puskas Arena, lusitanii s-au impus cu 3-2 într-un meci în care “CR7” a marcat de la 11 metri.
Înainte de meci, starul lui Liverpool a recunoscut că fotbalistul de 40 de ani este idolul său, o fotografie din 2009 făcând înconjurul lumii.
Schimb de tricouri eșuat între Ronaldo și Szoboszlai
După meciul câștigat de Portugalia în fața Ungariei, Dominik Szoboszlai a mers la vestiarul advers, unde s-a întâlnit cu jucătorul pe care l-a admirat enorm în copilărie, Cristiano Ronaldo. Fotbalistul lui Liverpool a vrut să facă schimb de tricouri cu starul lusitan, însă “CR7” îl oferise deja pe al său altcuiva.
View this post on Instagram
A post shared by 433 (@433)
Cu toate acestea, Ronaldo a acceptat “cadoul” de la adversarul său și i-a promis că îi va întoarce favorul la celălalt duel dintre cele două naționale din preliminariile pentru World Cup 2026. Portugalia și Ungaria se vor mai întâlni pe 14 octombrie pe pământ lusitan, acolo unde “CR7” îi va putea oferi tricoul său lui Szoboszlai.
Înainte de meciul în care fotbalistul de 40 de ani a egalat o bornă impresionantă, pe rețelele sociale a început să circule o imagine din anul 2009. La momentul respectiv, Ronaldo era jucător, iar Szoboszlai doar un “player escort” în cadrul unui duel dintre Ungaria și Portugalia.
Back in 2009, Dominik Szoboszlai was a mascot for Hungary vs Portugal, standing just yards from Cristiano Ronaldo…
Tomorrow he’ll face his idol for the first time and said:
“I’ve played against great players but never him. From my childhood he’s been my idol. Finally the time… pic.twitter.com/auRyniFgJf
— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 8, 2025
Portugalia are șase puncte după primele două etape din calificările de la Cupa Mondială, în timp ce vecinii noștri de la nord-vest unul singur.
- “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena
- Zinedine Zidane, din ce în ce mai aproape să revină în antrenorat. Unde e mare favorit să ajungă
- Nu le-a trecut supărarea! Spaniolii anunţă că Real Madrid va boicota şi ediţia din 2025 a Balonului de Aur
- Fenerbahce i-a găsit înlocuitor lui Jose Mourinho. Domenico Tedesco a fost prezentat oficial
- Un atac cu bombă în Qatar a zguduit hotelul în care era cazat Florinel Coman