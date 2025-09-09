Cristiano Ronaldo, aproape de un nou record! A marcat din penalty în Ungaria - Portugalia şi poate atinge o nouă bornă istorică - Antena Sport

Închide meniul
Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Cristiano Ronaldo, aproape de un nou record! A marcat din penalty în Ungaria – Portugalia şi poate atinge o nouă bornă istorică

Cristiano Ronaldo, aproape de un nou record! A marcat din penalty în Ungaria – Portugalia şi poate atinge o nouă bornă istorică

Publicat: 9 septembrie 2025, 23:27

Cristiano Ronaldo / Profimedia

Cristiano Ronaldo a marcat în meciul dintre Ungaria şi Portugalia, din preliminariile World Cup 2026. A ajuns la 39 de goluri marcate în meciurile de calificare pentru Cupa Mondială.

Recordul era deţinut de Carlos Ruiz, jucător cu 47 de prezenţe în naţionala Guatemalei, în meciurile de calificare la Cupa Mondială. Marţi seară, Cristiano Ronaldo l-a egalat pe jucătorul din Guatemala retras în 2017.

Cristiano Ronaldo, pe primul loc în topul celor mai multe goluri în preliminariile World Cup. Împarte prima poziţie cu un fost jucător din Guatemala

Ungaria a deschis scorul în meciul de pe Puskas Arena. În minutul 21, Barnabas Varga a marcat şi i-a adus în avantaj pe jucătorii lui Marco Rossi. Ungaria s-a aflat la conducere până în minutul 36, atunci când Bernardo Silva a înscris cu un gol cu un şut din interiorul careului.

În repriza secundă, Portugalia a primit lovitură de la 11 metri. Cristiano Ronaldo a fost cel care a marcat şi a egalat recordul lui Carlos Ruiz.

Cei mai buni marcatori în preliminariile Cupei Mondiale

  • 1. Cristiano Ronaldo – 39 de goluri
  • 2. Carlos Ruiz – 38 de goluri
  • 3. Lionel Messi – 36 de goluri
  • 4. Ali Daei – 35 de goluri
