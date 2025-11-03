S-a anunțat cel mai bun ”11” din lume! Marea surpriză și ce echipă dă cei mai mulți jucători - Antena Sport

Închide meniul
S-a anunțat cel mai bun ”11” din lume! Marea surpriză și ce echipă dă cei mai mulți jucători

Daniel Işvanca Publicat: 3 noiembrie 2025, 17:29

Kylian Mbappe și Jude Bellingham / Getty Images

A fost stabilit cel mai bun ”11” din fotbalul european în sezonul 2024/2025. Anunțul a fost făcut de jurnalistul italian Fabrizio Romano, iar printre acești jucători avem parte și de o surpriză.

Este vorba despre Cole Palmer, fotbalistul legitimat în prezent la gruparea Chelsea. Englezul și-a trecut în palmares UEFA Conference League și Campionatul Mondial al Cluburilor cu formația lui Enzo Maresca.

Cole Palmer, prezent în ”11”-le ideal din sezonul 2024/2025

A fost prezentat cel mai bun prim 11 din sezonul 2024/2025. Paris Saint Germain, clubul care a cucerit UEFA Champions League, are cei mai mulți jucători, nu mai puțin de patru (exceptându-l pe Donnarumma, care s-a transferat la Manchester City).

Cea mai mare surpriză este prezența lui Cole Palmer, fotbalist care, a avut oricum cifre impresionante în tricoul celor de la Chelsea în sezonul precedent.

Cel mai bun ”11” din sezonul trecut arată așa: Donnarumma – Hakimi, Van Dijk, Mendes – Palmer, Bellingham, Pedri, Vitinha – Yamal, Mbappe, Dembele.

