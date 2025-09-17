Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia - Antena Sport

Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii.

De menționat este faptul că Ionuț Nedelcearu a îmbrăcat tricoul lui Crotone, în perioada iulie 2021 – iulie 2022. În prezent, românul este legitimat la Akron Togliatti, în Rusia.

Un nou scandal în Italia

Decizia luată marţi înseamnă că gruparea italiană îşi va continua activitatea sportivă, dar sub supravegherea administratorilor judiciari. Clubul în sine nu face obiectul unei anchete, notează news.ro.

Parchetul din Catanzaro a indicat într-un comunicat că gruparea Crotone a fost „supusă, în ultimul deceniu, direct sau cel puţin indirect, condiţiilor de intimidare şi aservire de către membrii clanurilor locale ale ‘Ndrangheta”, puternica mafie stabilită în Calabria, regiunea Crotone. Această organizaţie ar fi infiltrat în special serviciile de securitate şi de vânzare a biletelor ale clubului.

Acest regim de administrare judiciară decis de parchetul din Catanzaro are ca scop contribuirea la readucerea activităţilor economice ale FC Crotone în legalitate.