Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia

Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia

Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 19:13

Comentarii
Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia

Profimedia

Crotone, club din Serie C, a fost plasat sub administrare judiciară pentru un an, după ce poliţia a găsit „dovezi suficiente” ale unei infiltrări generalizate a mafiei, au anunţat procurorii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

De menționat este faptul că Ionuț Nedelcearu a îmbrăcat tricoul lui Crotone, în perioada iulie 2021 – iulie 2022. În prezent, românul este legitimat la Akron Togliatti, în Rusia.

Un nou scandal în Italia

Decizia luată marţi înseamnă că gruparea italiană îşi va continua activitatea sportivă, dar sub supravegherea administratorilor judiciari. Clubul în sine nu face obiectul unei anchete, notează news.ro.

Parchetul din Catanzaro a indicat într-un comunicat că gruparea Crotone a fost „supusă, în ultimul deceniu, direct sau cel puţin indirect, condiţiilor de intimidare şi aservire de către membrii clanurilor locale ale ‘Ndrangheta”, puternica mafie stabilită în Calabria, regiunea Crotone. Această organizaţie ar fi infiltrat în special serviciile de securitate şi de vânzare a biletelor ale clubului.

Acest regim de administrare judiciară decis de parchetul din Catanzaro are ca scop contribuirea la readucerea activităţilor economice ale FC Crotone în legalitate.

Reclamă
Reclamă

„FC Crotone va colabora activ cu administratorii judiciari numiţi de tribunal pentru a-şi continua activitatea în interesul clubului, al suporterilor şi al sportului în general”, a declarat clubul calabrez într-un comunicat. Încă în Serie A în trecutul recent, între 2016 şi 2018, apoi în 2020-2021, Crotone evoluează în Serie C pentru al patrulea sezon consecutiv.

Infiltrarea mafiei în fotbalul italian, inclusiv în activităţile lucrative de comercializare a produselor şi vânzarea biletelor, este un fenomen binecunoscut, anchetele recente vizând grupurile ultras ale echipelor Inter şi AC Milan.

Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"Politolog: Două ipoteze după ce Serviciile au eşuat în a opri operaţiunea rusă "Călin Georgescu preşedinte"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi FCSB să prindă play-off-ul în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Observator
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a păgubit mai mulți locatari cu aproape 1 milion de lei
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Vlad a dat în judecată FCSB! Câți bani îi cere lui Gigi Becali. Exclusiv
19:07
Charles Leclerc poate scrie istorie pentru Ferrari în Azerbaidjan. Recordul lui Michael Schumacher, în pericol
18:30
Vlad Dragomir, titular în Olympiacos – Pafos. Echipele de start în primele meciuri ale serii de UCL
18:24
Soția unui superstar din NBA, amenințată cu moartea: “Îți vom ucide întreaga familie. Îți va fi frică oriunde vei merge”
18:03
O vedetă de la Real Madrid, mesaj direct pentru Xabi Alonso: “Știe deja că nu îmi place”
17:57
Probleme pentru Laurențiu Reghecampf la noua echipă din Sudan: “E arogant, secundul n-are cuvânt”
17:46
Ilkay Gundogan, mesaj pentru Pep Guardiola după plecarea de la Manchester City: “El mi-a dat tot ce am vrut”
Vezi toate știrile
1 VIDEOGabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor” 2 Gică Hagi a jucat în Legends Charity Game. “Regele” s-a remarcat imediat în meciul în care au evoluat nume uriaşe 3 Jose Mourinho revine! Îi ia locul antrenorului demis după umilinţa din Champions League 4 Petrolul Ploieşti i-a găsit înlocuitor lui Liviu Ciobotariu! Va reveni pe Ilie Oană după ce îşi va rezilia contractul 5 Marius Şumudică a bătut palma cu noua echipă, după ce a refuzat să revină în Liga 1: “M-am înţeles” 6 “Vor fi scoşi de pe listă”. Mihai Stoica, anunţ despre schimbările de lot pregătite de Gigi Becali la FCSB
Citește și
Cele mai citite
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Cristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – InterCristi Chivu şi Igor Tudor, direct în cărţile de istorie! Nu s-a mai întâmplat asta de 51 de ani în Juventus – Inter