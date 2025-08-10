Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani - Antena Sport

Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians, Augusto Melo, a fost demis din funcţie, sâmbătă, printr-un vot al adunării generale a clubului din São Paulo.
Augusto Melo, care l-a adus pe internaţionalul olandez Memphis Depay la Corinthians în septembrie 2024, este trimis în faţa instanţei pentru „asociere la infracţiuni”, „spălare de bani” şi „furt”, potrivit unei surse judiciare citate de AFP pe 23 iulie.
El este suspectat în special de nereguli într-un contract de sponsorizare cu o platformă de pariuri sportive din Brazilia, notează news.ro.
Conform documentelor publicate de presa braziliană, managerul în vârstă de 61 de ani este acuzat de înfiinţarea unei reţele de companii fictive pentru a delapida bani de la clubul aflat care se confruntă cu dificultăţi financiare.
Parchetul din São Paulo solicită inculpaţilor să plătească clubului 40 de milioane de reali (aproximativ 7,2 milioane de dolari) drept despăgubiri.
La adunarea generală de sâmbătă, 1.413 membri au votat în favoarea demiterii sale permanente, iar 620 au votat împotrivă, conform rezultatelor oficiale publicate de club. Între susţinătorii clubului se numără şi preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.
De şapte ori campioană a Braziliei, o dată câştigătoare a Copa Libertadores (2012) şi de două ori câştigătoare a Cupei Mondiale a Cluburilor (2000, 2012), echipa a avut jucători legendari, printre care Garrincha, Rivelino, Socrates, Roberto Carlos şi, mai recent, Javier Mascherano.
