Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani - Antena Sport

Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 12:37

Profimedia

Acuzat de furt şi spălare de bani, preşedintele clubului Corinthians, Augusto Melo, a fost demis din funcţie, sâmbătă, printr-un vot al adunării generale a clubului din São Paulo.

Augusto Melo, care l-a adus pe internaţionalul olandez Memphis Depay la Corinthians în septembrie 2024, este trimis în faţa instanţei pentru „asociere la infracţiuni”, „spălare de bani” şi „furt”, potrivit unei surse judiciare citate de AFP pe 23 iulie.

Președintele lui Corinthians, acuzat de furt și spălare de bani, a fost demis

El este suspectat în special de nereguli într-un contract de sponsorizare cu o platformă de pariuri sportive din Brazilia, notează news.ro.

Conform documentelor publicate de presa braziliană, managerul în vârstă de 61 de ani este acuzat de înfiinţarea unei reţele de companii fictive pentru a delapida bani de la clubul aflat care se confruntă cu dificultăţi financiare.

Parchetul din São Paulo solicită inculpaţilor să plătească clubului 40 de milioane de reali (aproximativ 7,2 milioane de dolari) drept despăgubiri.

La adunarea generală de sâmbătă, 1.413 membri au votat în favoarea demiterii sale permanente, iar 620 au votat împotrivă, conform rezultatelor oficiale publicate de club. Între susţinătorii clubului se numără şi preşedintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva.

De şapte ori campioană a Braziliei, o dată câştigătoare a Copa Libertadores (2012) şi de două ori câştigătoare a Cupei Mondiale a Cluburilor (2000, 2012), echipa a avut jucători legendari, printre care Garrincha, Rivelino, Socrates, Roberto Carlos şi, mai recent, Javier Mascherano.

Scene incredibile în Brazilia! Neymar, discuţie aprinsă cu un fan, după o nouă înfrângere a lui Santos

Neymar a avut o discuţie aprinsă şi îndelungată cu un fan al echipei Santos, după înfrângerea pe teren propriu în faţa formaţiei Internacional Porto Alegre, scor 1-2, care menţine clubul în zona retrogradării.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
După meci, fostul jucător de la PSG s-a îndreptat spre tribune pentru a discuta cu un fan situat la tribuna de la nivelul inferior. În timpul meciului, el fusese deja văzut strigând în acea direcţie şi încerca în mod clar să se explice.

Portarul Joao Paulo s-a alăturat apoi schimbului aprins dintre cei doi bărbaţi. El a reuşit în cele din urmă să îl îndepărteze pe fostul star al Barcelonei de fan, cerându-i acestuia din urmă, în mod diplomatic, să se calmeze. Acest schimb de replici a avut loc la câteva minute după ce playmakerul a crezut că a egalat pentru echipa sa.

În prelungirile partidei, internaţionalul brazilian a trimis un voleu cu stângul care a fost respins slab de portarul Sergio Rochet. Mingea a lovit apoi stâlpul şi a trecut peste linie.

Neymar nu a aşteptat să vadă dacă balonul a intrat integral în poartă şi s-a bucurat şutând în stâlpul de la colţul terenului.Dar arbitrul nu a validat golul, deoarece mingea a fost salvată de portarul advers înainte de a intra complet în poartă, după cum a arătat VAR. Neymar a simulat neînţelegerea ridicând braţele spre cer.

Această nouă înfrângere (a doua consecutivă) menţine Santos în zona retrogradării cu 14 puncte, la fel ca Vasco de Gama.

1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 "E cel mai bun din Liga 1" Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: "Bun venit!" 4 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 5 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 6 Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma
