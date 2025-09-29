Se cunosc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele - Antena Sport

S-au tras la sorți semifinalele Supercupei Spaniei și dueluri tari vor avea loc la începutul anului 2026. Cea mai importantă veste pentru fanii fotbalului este că ar putea avea parte de o finală de poveste între Real Madrid și Barcelona.

De asemenea, jocurile programate în luna ianuarie se vor disputa în Arabia Saudită, la Jeddah. Ediția din sezonul trecut a fost câștigată de gruparea pregătită de Hansi Flick.

El Clasico în finala Supercupei Spaniei? Cum arată tabloul semifinalelor

Luni, 29 septembrie, a avut loc tragerea la sorți pentru semifinalele Supercupei Spaniei, care vor avea loc în Arabia Saudită. După ce a pierdut cu scorul de 5-2 în campionat, Real Madrid va da din nou peste rivala locală Atletico.

De partea cealaltă, Barcelona, deținătoarea trofeului și campioana en-titre a Spaniei, va înfrunta Athletic Club Bilbao. Programul complet a fost anunțat de Federația de Fotbal din Spania.

Prima semifinală este programată pe data de 7 ianuarie 2026, iar cea de-a doua va avea loc o zi mai târziu. Ultimul act al competiției este programat pe data de 11 ianuarie.