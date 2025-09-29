Se cunosc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Se conoc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele

Se cunosc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele

Se cunosc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele

Daniel Işvanca Publicat: 29 septembrie 2025, 19:11

Comentarii
Se cunosc semifinalele din Supercupa Spaniei. Unde vor avea loc partidele

Jucătorii Barcelonei celebrând câștigarea Supercupei Spaniei / Getty Images

S-au tras la sorți semifinalele Supercupei Spaniei și dueluri tari vor avea loc la începutul anului 2026. Cea mai importantă veste pentru fanii fotbalului este că ar putea avea parte de o finală de poveste între Real Madrid și Barcelona.

De asemenea, jocurile programate în luna ianuarie se vor disputa în Arabia Saudită, la Jeddah. Ediția din sezonul trecut a fost câștigată de gruparea pregătită de Hansi Flick.

El Clasico în finala Supercupei Spaniei? Cum arată tabloul semifinalelor

Luni, 29 septembrie, a avut loc tragerea la sorți pentru semifinalele Supercupei Spaniei, care vor avea loc în Arabia Saudită. După ce a pierdut cu scorul de 5-2 în campionat, Real Madrid va da din nou peste rivala locală Atletico.

De partea cealaltă, Barcelona, deținătoarea trofeului și campioana en-titre a Spaniei, va înfrunta Athletic Club Bilbao. Programul complet a fost anunțat de Federația de Fotbal din Spania.

Prima semifinală este programată pe data de 7 ianuarie 2026, iar cea de-a doua va avea loc o zi mai târziu. Ultimul act al competiției este programat pe data de 11 ianuarie.

În ediția precedentă, Barcelona a fost încoronată campioană, după ce a surclasat rivala Real Madrid într-un ”clasico” de poveste, încheiat cu scorul de 5-2 în favoarea catalanilor.

