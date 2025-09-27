Atletico Madrid - Real Madrid LIVE SCORE (17:15). Barcelona aşteaptă un pas greşit al echipei lui Xabi Alonso - Antena Sport

Meciul dintre Atletico Madrid şi Real Madrid, din etapa a şaptea din La Liga, va începe la ora 17:15 şi va fi transmis în format LIVE SCORE pe AS.ro.
Real Madrid, echipa de pe primul loc din La Liga, merge pe terenul rivalei din oraş, Atletico Madrid. Barcelona, echipa de pe locul 2, aşteaptă un prim pas greşit al formaţiei de pe Santiago Bernabeu în acest sezon.
Atletico Madrid – Real Madrid LIVE SCORE (17:15)
Real Madrid a început perfect acest sezon din La Liga. Sub comanda lui Xabi Alonso, formaţia de pe Santiago Bernabeu are şase victorii în primele şase partide. De partea cealaltă, Atletico Madrid are doar două victorii în primele şase etape şi nouă puncte în total.
Etapa trecută, Atletico Madrid a câştigat cu 3-2 meciul de pe teren propriu cu Rayo Vallecano, în timp ce Real Madrid s-a impus cu 4-1 pe terenul celor de la Levante.
Cele două echipe nu s-au mai întâlnit din luna martie, în optimile UEFA Champions League. Atunci, Real Madrid a obţinut calificarea la loviturile de departajare chiar pe Metropolitano, după un moment extrem de controversat care l-a avut în prim-plan pe Julian Alvarez, care a atins mingea de două ori în momentul execuţiei.
În ceea ce prieşte cele două meciuri din campionat de sezonul trecut, ambele s-au încheiat cu acelaşi scor, 1-1.
