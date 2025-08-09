Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat

Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 9:19

Comentarii
Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat

FOTO: Twitter (Al-Hilal Omdurman)

Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat contractul cu “Real Madrid din Sudan”. Fostul antrenor de la FCSB sau FCU Craiova îşi continuă cariera la cei de la Al-Hilal Omdurman, din Sudan, prima ligă, actualul lider al clasamentului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Laurenţiu Reghecampf era liber de contract de câteva luni, după ce a fost demis de la Espérance Tunis. Acum, îşi încearcă norocul în Sudan.

Anunţ despre Laurenţiu Reghecampf după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman

Liber de contract în ultimele luni,Laurențiu Reghecampf a figurat pe lista mai multor cluburi din străinătate în ultimele luni. S-a decis să aaccepte o ofertă mai puţin obişnuită pentru un tehnician din România. A semnat cu liderul din Sudan şi vrea să scrie istorie pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Până atunci, antrenorul român i-a impresionat deja pe sudanezi cu CV-ul său ca antrenor, iar presa din zonă a avut doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului nostru, conform ngmisr.com.

“Reghecampf are un palmares remarcabil ca antrenor, lucrând anterior în mai multe ligi, în special în România, Bulgaria, Azerbaidjan și Tunisia. A câștigat nouă trofee diferite în timpul carierei sale, printre care cinci în regiunea arabă.

Printre cele mai notabile realizări ale sale se numără câștigarea Cupei Ligii și a Supercupei Emiratelor Arabe Unite de două ori cu Al Wasl din Emiratele Arabe Unite, pe lângă faptul că a cucerit cu Espérance Supercupa Tunisiei în sezonul trecut.

Reclamă
Reclamă

Merită menționat faptul că numele lui Reghecampf a fost menționat în trecut pentru a antrena clubul egiptean Zamalek în mai multe ocazii”, spune sursa citată.

Laurențiu Reghecampf a făcut dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că are un salariu mai mare de 15.000 de euro la Al-Hilal Omdurman. De asemenea, acesta a dat de înțeles că și oamenii din staff-ul său vor fi plătiți „regește” în Sudan.

„Reghe” a transmis și că va încasa un bonus uriaș în cazul în care va reuși să câștige Liga Campionilor Africii.

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Reclamă

“Nu am doar 15.000 de euro salariu. Știți că nu discut lucrurile astea financiare, dar sunt foarte multe zvonuri. În afară de mine și câțiva apropiați, nimeni nu știe cât câștig eu la echipa asta. Nu se pune problema să semnez pe 15.000 de euro. Nu e vorba doar de Sudan, e vorba că este o echipă care îmi oferă prilejul să câștig un trofeu. Bineînțeles, trebuia să se pupe și cu partea financiară.

Staff-ul pe care îl am la dispoziție, sunt 5 oameni, probabil vor fi 6, nu ar veni pe un salariu care să nu corespundă cu nivelul lor de a antrena. Nu-mi place să vorbesc despre partea financiară, sunt lucruri confidențiale, dar pentru cei care se interesează de acest lucru, să știe că sunt bine, foarte bine din punctul acesta de vedere.

Sunt bine, foarte bine din punctul acesta de vedere. Cu toate etapele până în finala Ligii Campionilor, inclusiv și câștigarea trofeului depășești suma de… Nu dau o sumă, ci sunt 6 zerouri. Acesta e bonusul, depășește 6 zerouri”, a spus Laurențiu Reghecampf, conform fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Observator
Cine este individul care a înjunghiat din senin o femeie pe stradă, în Bucureşti. Ce a mărturisit la audieri
Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline. Mesajul care poate încărca factura la telefon
Fanatik.ro
Turiștii care pleacă în Grecia, taxați cu 300 de lire sterline. Mesajul care poate încărca factura la telefon
11:16
FCSB va avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita! Amintiri dureroase cu centralul
10:54
Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot!
10:53
Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc”
10:46
Decizia luată de Barcelona după ce clubul catalan a intrat în conflict cu portarul ter Stegen!
10:19
FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF
9:56
Remarca antrenorului de la Aberdeen după FCSB-Drita 3-2! Ce l-a impresionat pe tehnicianul scoţienilor
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 3 Gicu Grozav a semnat! Anunțul oficial 4 “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” 5 Plecare de ultimă oră de la FCSB! Anunțul lui Mihai Stoica: “În seara asta a semnat” 6 A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali!
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat