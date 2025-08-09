Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat - Antena Sport

Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat contractul cu “Real Madrid din Sudan”. Fostul antrenor de la FCSB sau FCU Craiova îşi continuă cariera la cei de la Al-Hilal Omdurman, din Sudan, prima ligă, actualul lider al clasamentului.

Laurenţiu Reghecampf era liber de contract de câteva luni, după ce a fost demis de la Espérance Tunis. Acum, îşi încearcă norocul în Sudan.

Anunţ despre Laurenţiu Reghecampf după ce a semnat cu Al-Hilal Omdurman

Liber de contract în ultimele luni,Laurențiu Reghecampf a figurat pe lista mai multor cluburi din străinătate în ultimele luni. S-a decis să aaccepte o ofertă mai puţin obişnuită pentru un tehnician din România. A semnat cu liderul din Sudan şi vrea să scrie istorie pe banca lui Al-Hilal Omdurman. Până atunci, antrenorul român i-a impresionat deja pe sudanezi cu CV-ul său ca antrenor, iar presa din zonă a avut doar cuvinte de laudă la adresa tehnicianului nostru, conform ngmisr.com.

“Reghecampf are un palmares remarcabil ca antrenor, lucrând anterior în mai multe ligi, în special în România, Bulgaria, Azerbaidjan și Tunisia. A câștigat nouă trofee diferite în timpul carierei sale, printre care cinci în regiunea arabă.

Printre cele mai notabile realizări ale sale se numără câștigarea Cupei Ligii și a Supercupei Emiratelor Arabe Unite de două ori cu Al Wasl din Emiratele Arabe Unite, pe lângă faptul că a cucerit cu Espérance Supercupa Tunisiei în sezonul trecut.