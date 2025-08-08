Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: "Nu am doar 15.000 de euro!" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!”

Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!”

Alex Ioniță Publicat: 8 august 2025, 16:41

Comentarii
Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: Nu am doar 15.000 de euro!

FOTO: Twitter (Al-Hilal Omdurman)

Laurențiu Reghecampf a venit cu o serie de declarații, după ce a semnat cu Al-Hilal din Sudan. Românul a făcut dezvăluiri și despre salariul pe care îl încasează la gruparea africană.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Reghe” a ales o nouă „aventură exotică” și a acceptat să o antreneze pe Al-Hilal Omdurman, alături de care și-a propus să câștige Liga Campionilor Africii. Acesta a vorbit acum despre aspectul financiar al înțelegerii cu formația sudaneză.

Laurențiu Reghecampf a făcut dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan

Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că are un salariu mai mare de 15.000 de euro la Al-Hilal Omdurman. De asemenea, acesta a dat de înțeles că și oamenii din staff-ul său vor fi plătiți „regește” în Sudan.

„Reghe” a transmis și că va încasa un bonus uriaș în cazul în care va reuși să câștige Liga Campionilor Africii.

“Nu am doar 15.000 de euro salariu. Știți că nu discut lucrurile astea financiare, dar sunt foarte multe zvonuri. În afară de mine și câțiva apropiați, nimeni nu știe cât câștig eu la echipa asta. Nu se pune problema să semnez pe 15.000 de euro. Nu e vorba doar de Sudan, e vorba că este o echipă care îmi oferă prilejul să câștig un trofeu. Bineînțeles, trebuia să se pupe și cu partea financiară.

Reclamă
Reclamă

Staff-ul pe care îl am la dispoziție, sunt 5 oameni, probabil vor fi 6, nu ar veni pe un salariu care să nu corespundă cu nivelul lor de a antrena. Nu-mi place să vorbesc despre partea financiară, sunt lucruri confidențiale, dar pentru cei care se interesează de acest lucru, să știe că sunt bine, foarte bine din punctul acesta de vedere.

Sunt bine, foarte bine din punctul acesta de vedere. Cu toate etapele până în finala Ligii Campionilor, inclusiv și câștigarea trofeului depășești suma de… Nu dau o sumă, ci sunt 6 zerouri. Acesta e bonusul, depășește 6 zerouri”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.

Laurențiu Reghecampf: “Al-Hilal îmi oferă șansa să câștig un trofeu mare”

Antrenorul de 49 de ani a dezvăluit unde se află în momentul de față și care este planul pe termen scurt alături de Al-Hilal Omdurman. În plus, “Reghe” a transmis că nu e interesat atât de mult de războiul civil care se petrece în Sudan din 2023.

Cum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona ZambaccianCum arată vila de 241 de metri pătraţi a fostului preşedinte Traian Băsescu, din zona Zambaccian
Reclamă

În plus, tehnicianul a mărturisit că dorința de a semna cu formația din nord-estul Africii s-a născut și din foamea de revanșă față de Esperance Tunis, echipă de la care a fost îndepărtat când totul mergea foarte bine. Când a plecat de la echipa din Tunisia, Reghecampf înregistrase 16 victorii, șase remize și două eșecuri.

“Acum sunt în New Port Sudan, este un oraș nou, unde s-au mutat cei care conduc țara. Dar mâine voi pleca, plecăm în cantonament în Rwanda. Din cauza războiului, [conducătorii] s-au mutat aici. Dar nu m-a interesat foarte mult chestia asta. Nu am venit aici pentru a analiza situația lor politică. Este safe, un orășel mic, la Marea Roșie, la o oră de Djedda. Nu știu câți km sunt din România până aici.

Sunt la hotel acum, am de rezolvat multe probleme de lot, de staff, de cantonament. Jucătorii sunt plecați la echipa națională, au un turneu în Tanzania. Sunt lucruri pe care le faci la echipă.

De ce am ales Al Hilal? În primul rând, pentru că-mi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care-l am, a fost cam singura oportunitate unde aș fi putut câștiga un trofeu mare, Champions League Africa.

Pentru mine ar fi un trofeu mare. În primul rând este o ambiție personală pentru ceea ce mi s-a întâmplat cu Esperance. Am luat-o de pe locul 6, am câștigat Supercupa, am calificat-o în Champions League și apoi am fost demis și nu am avut posibilitatea să continui în Champions League. Este o ambiție personală, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu mare în Africa.

Eu cred că au un buget puțin mai mare decât FCSB. De multe ori renunță să vândă jucători pe 2-3 milioane și cer 5-6. Ca să poți ține acești jucători trebuie să le oferi salarii foarte bune. Din ce știu eu, că nu cunosc contractele personale ale jucătorilor, jucătorii sunt plătiți foarte bine. Mai ales cei străini. Și am 14 jucători străini. Mă refer la jucători tot africani, dar nu din Sudan. Majoritatea joacă la echipele naționale din țara lor“, a declarat Reghecampf

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Observator
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
Fanatik.ro
Cel mai lung pod suspendat din lume costă 14 miliarde de euro. Va lega Sicilia de restul Italiei
17:41
Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena
17:36
Cine va arbitra Drita – FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central
17:31
Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism
17:17
VideoGrand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei
17:12
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 august
16:54
Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert”
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat 2 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 3 Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 5 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4 6 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat