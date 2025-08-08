Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: "Nu am doar 15.000 de euro!" - Antena Sport

Laurențiu Reghecampf a venit cu o serie de declarații, după ce a semnat cu Al-Hilal din Sudan. Românul a făcut dezvăluiri și despre salariul pe care îl încasează la gruparea africană.
„Reghe” a ales o nouă „aventură exotică” și a acceptat să o antreneze pe Al-Hilal Omdurman, alături de care și-a propus să câștige Liga Campionilor Africii. Acesta a vorbit acum despre aspectul financiar al înțelegerii cu formația sudaneză.
Laurențiu Reghecampf a făcut dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan
Laurențiu Reghecampf a dezvăluit că are un salariu mai mare de 15.000 de euro la Al-Hilal Omdurman. De asemenea, acesta a dat de înțeles că și oamenii din staff-ul său vor fi plătiți „regește” în Sudan.
„Reghe” a transmis și că va încasa un bonus uriaș în cazul în care va reuși să câștige Liga Campionilor Africii.
“Nu am doar 15.000 de euro salariu. Știți că nu discut lucrurile astea financiare, dar sunt foarte multe zvonuri. În afară de mine și câțiva apropiați, nimeni nu știe cât câștig eu la echipa asta. Nu se pune problema să semnez pe 15.000 de euro. Nu e vorba doar de Sudan, e vorba că este o echipă care îmi oferă prilejul să câștig un trofeu. Bineînțeles, trebuia să se pupe și cu partea financiară.
Staff-ul pe care îl am la dispoziție, sunt 5 oameni, probabil vor fi 6, nu ar veni pe un salariu care să nu corespundă cu nivelul lor de a antrena. Nu-mi place să vorbesc despre partea financiară, sunt lucruri confidențiale, dar pentru cei care se interesează de acest lucru, să știe că sunt bine, foarte bine din punctul acesta de vedere.
Sunt bine, foarte bine din punctul acesta de vedere. Cu toate etapele până în finala Ligii Campionilor, inclusiv și câștigarea trofeului depășești suma de… Nu dau o sumă, ci sunt 6 zerouri. Acesta e bonusul, depășește 6 zerouri”, a spus Laurențiu Reghecampf, la fanatik.ro.
Laurențiu Reghecampf: “Al-Hilal îmi oferă șansa să câștig un trofeu mare”
Antrenorul de 49 de ani a dezvăluit unde se află în momentul de față și care este planul pe termen scurt alături de Al-Hilal Omdurman. În plus, “Reghe” a transmis că nu e interesat atât de mult de războiul civil care se petrece în Sudan din 2023.