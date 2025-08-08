Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: "Nu am doar 15.000 de euro!" - Antena Sport

În plus, tehnicianul a mărturisit că dorința de a semna cu formația din nord-estul Africii s-a născut și din foamea de revanșă față de Esperance Tunis, echipă de la care a fost îndepărtat când totul mergea foarte bine. Când a plecat de la echipa din Tunisia, Reghecampf înregistrase 16 victorii, șase remize și două eșecuri.

“Acum sunt în New Port Sudan, este un oraș nou, unde s-au mutat cei care conduc țara. Dar mâine voi pleca, plecăm în cantonament în Rwanda. Din cauza războiului, [conducătorii] s-au mutat aici. Dar nu m-a interesat foarte mult chestia asta. Nu am venit aici pentru a analiza situația lor politică. Este safe, un orășel mic, la Marea Roșie, la o oră de Djedda. Nu știu câți km sunt din România până aici.

Sunt la hotel acum, am de rezolvat multe probleme de lot, de staff, de cantonament. Jucătorii sunt plecați la echipa națională, au un turneu în Tanzania. Sunt lucruri pe care le faci la echipă.

De ce am ales Al Hilal? În primul rând, pentru că-mi oferă șansa să câștig un trofeu mare. La nivelul de salarizare pe care-l am, a fost cam singura oportunitate unde aș fi putut câștiga un trofeu mare, Champions League Africa.

Pentru mine ar fi un trofeu mare. În primul rând este o ambiție personală pentru ceea ce mi s-a întâmplat cu Esperance. Am luat-o de pe locul 6, am câștigat Supercupa, am calificat-o în Champions League și apoi am fost demis și nu am avut posibilitatea să continui în Champions League. Este o ambiție personală, îmi doresc foarte mult să câștig un trofeu mare în Africa.

Eu cred că au un buget puțin mai mare decât FCSB. De multe ori renunță să vândă jucători pe 2-3 milioane și cer 5-6. Ca să poți ține acești jucători trebuie să le oferi salarii foarte bune. Din ce știu eu, că nu cunosc contractele personale ale jucătorilor, jucătorii sunt plătiți foarte bine. Mai ales cei străini. Și am 14 jucători străini. Mă refer la jucători tot africani, dar nu din Sudan. Majoritatea joacă la echipele naționale din țara lor“, a declarat Reghecampf