Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Thomas Tuchel a semnat până în 2028. "Abia aștept să conduc echipa" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Thomas Tuchel a semnat până în 2028. “Abia aștept să conduc echipa”

Thomas Tuchel a semnat până în 2028. “Abia aștept să conduc echipa”

Radu Constantin Publicat: 12 februarie 2026, 12:53

Comentarii
Thomas Tuchel a semnat până în 2028. Abia aștept să conduc echipa

Thomas Tuchel (52 de ani) a semnat un nou contract cu Federația Engleză de Fotbal, valabil până în 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Sunt încântat că Thomas va fi alături de noi și la EURO 2028. A demonstrat că este omul potrivit pentru acest post, iar de-a lungul preliminariilor pentru Cupa Mondială nu a făcut decât să își întărească reputația. Pur și simplu nu există un candidat mai bun decât el în lumea fotbalului la ora actuală”, a spus Mark Bullingham, CEO-ul Federației Engleze.

Thomas Tuchel avea o înţlegere care expira în vară, cu naţionala Angliei.

“Sunt foarte fericit și mândru să îmi prelungesc mandatul de selecționer al Angliei. Am savurat fiecare minut petrecut aici, lucrând alături de jucători și de staff. Abia aștept să conduc echipa la Cupa Mondială”, a spus și Thomas Tuchel, după ce a semnat contractul valabil până în 2028.

Repartizată în grupa L, Anglia va juca primele trei meciuri ale competiției din SUA, Canada și Mexic împotriva următoarelor naționale: Croația, Panama, Ghana.

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Observator
Un mehedinţean şi-a făcut sală de păcănele acasă. Mascaţii l-au săltat cu tot cu aparate
Așa arată calculele de play off pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat și cine joacă în Cupa României
Fanatik.ro
Așa arată calculele de play off pentru FCSB. Mihai Stoica a anunțat și cine joacă în Cupa României
13:51
“Invenţii!” Antrenorul lui Metalist Harkov neagă “oferta de 4 milioane de euro” pentru Cătălin Cîrjan
13:11
Plângere la CNCD împotriva clubului Dinamo în “cazul Baiaram”
13:10
Un colos din Arabia Saudită vrea să dea lovitura. Un superstar de la Real Madrid, ținta echipei din Golf
12:22
Dan Petrescu revine în antrenorat! Marele anunț făcut chiar de el: “Mă simt bine”
12:18
Dinamo – Hermannstadt (LIVE TEXT, 18:00). Trupa lui Kopic luptă pentru primul loc în Cupa României
11:50
Farul Constanţa trimite juniorii la meciul cu CS Dinamo
Vezi toate știrile
1 Gică Hagi cedeză acţiunile de la Farul Constanţa. Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau clubul 2 Ştefan Baiaram ratează FCSB. Suspendare incredibilă pentru incidentul cu Dinamo 3 Dubla cu FCSB este decisivă pentru Filipe Coelho. Mihai Rotaru vrea să-l demită în caz de eşec! 4 Prima decizie luată de Comisia de Disciplină în cazul Bergodi – Cordea 5 Transfer important la FC Voluntari. Şi-au adus fundaş francez 6 Mihai Rotaru, accident teribil la ski! Patronul Craiovei urmează să fie operat în România
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”
Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la HermannstadtCe i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt