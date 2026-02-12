Thomas Tuchel a semnat până în 2028. "Abia aștept să conduc echipa" - Antena Sport

Thomas Tuchel (52 de ani) a semnat un nou contract cu Federația Engleză de Fotbal, valabil până în 2028.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Sunt încântat că Thomas va fi alături de noi și la EURO 2028. A demonstrat că este omul potrivit pentru acest post, iar de-a lungul preliminariilor pentru Cupa Mondială nu a făcut decât să își întărească reputația. Pur și simplu nu există un candidat mai bun decât el în lumea fotbalului la ora actuală”, a spus Mark Bullingham, CEO-ul Federației Engleze.

Thomas Tuchel avea o înţlegere care expira în vară, cu naţionala Angliei.

“Sunt foarte fericit și mândru să îmi prelungesc mandatul de selecționer al Angliei. Am savurat fiecare minut petrecut aici, lucrând alături de jucători și de staff. Abia aștept să conduc echipa la Cupa Mondială”, a spus și Thomas Tuchel, după ce a semnat contractul valabil până în 2028.

Repartizată în grupa L, Anglia va juca primele trei meciuri ale competiției din SUA, Canada și Mexic împotriva următoarelor naționale: Croația, Panama, Ghana.