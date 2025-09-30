Tragedie în fotbalul din Spania. Un portar de 19 ani a murit după un traumatism la cap suferit într-un meci - Antena Sport

Fotbalul spaniol este în doliu după moartea lui Raul Ramirez, tânărul portar al unui club amator din liga a cincea din nordul ţării.
Victimă a unui traumatism la cap în timpul meciului de sâmbătă trecută, în cadrul întâlnirii dintre clubul său, Colindres, şi Revilla, portarul în vârstă de 19 ani a murit luni după două stopuri cardiace.
Cum s-a petrecut accidentul care a dus la moartea lui Ramirez
Drama s-a petrecut în minutul 60, când a încercat să intercepteze mingea cu o aruncare, înainte de a fi lovit de un atacant advers şi de a-şi pierde cunoştinţa.
El a primit rapid îngrijiri de la antrenorul său şi de la o asistentă medicală prezentă în public. Tânărul a fost transportat cu ambulanţa la spitalul Marques de Valdecilla din Santander, unde a fost internat la terapie intensivă, potrivit news.ro.
⚫ La RFEF se une al dolor de los familiares, amigos y compañeros de Raúl Ramírez Osorio, guardameta del CD Colindres fallecido en el día de hoy.
Todo nuestro apoyo y ánimo al fútbol cántabro. Nadie debería irse tan pronto.
Descanse en paz. pic.twitter.com/GG25hhHSzA
— RFEF (@rfef) September 29, 2025
Odată cu decesul lui Raul Ramirez, numeroase cluburi din Spania s-au mobilizat pentru a transmite condoleanțe familiei jucătorului.
