Tragedie în Spania. Fotbalistul a murit la 15 ani, s-a decretat zi de doliu - Antena Sport

Tragedie mare în Spania. Clubul Real Zaragoza a decretat zi de doliu, după moartea fulgerătoare a lui Jorge Casado Roche, un tânăr jucător în vârstă de doar 15 ani!

Jorge Casado a fost găsit decedat la domiciliul său, luni dimineață. Potrivit presei locale, moartea subită a tânărului fotbalist a venit din cauze naturale.

„Jorge, membru al clubului încă din copilărie, a ajuns la academia noastră la categoria U12 și se afla în cel de-al șaselea sezon în tricoul lui Real Zaragoza. Era un băiat foarte apreciat de colegii săi și lasă un gol imens în vestiarul echipei de juniori și în familia clubului”, se arată în comunicatul oficial emis de gruparea spaniolă.

Real Zaragoza a declarat marți zi de doliu oficial și a anulat toate activitățile programate.

La familia zaragocista, de luto por el fallecimiento del jugador cadete Jorge Casado

El club decreta día de luto oficial y toda la estructura de la Ciudad Deportiva paralizará su actividad este luneshttps://t.co/Si8S3kxszD pic.twitter.com/RgNaxHlOAw

— Real Zaragoza (@RealZaragoza) October 27, 2025