Transfer reuşit de Dan Şucu. Cu ce fotbalist a semnat până în 2028 - Antena Sport

Dan Șucu a reuşit să semneze un nou contract cu unul ditre puştii de perspectivă ai formaţiei Genoa. Acționar majoritar la Rapid și Genoa, Dan Şucu vrea să-şi asigure şi viitorul la cluburile pe care le deţine.

Astfel, Joi Nuredini (18 ani), atacant albanez, a semnat prelungirea contractului cu Genoa până în 2028.

”Genoa CFC anunță că a prelungit acordul cu Joi Nuredini până la 30.06.2028.

Atacantul, născut pe 05.08.2007, este unul dintre talentele emergente la nivel european cu echipa Albaniei U19 și a marcat golul victoriei în meciul de ieri (n.r. duminică) din campionatul Primavera 1.

El a marcat 32 de goluri în 75 de meciuri pentru rossoblu cu echipele U20, U18 și U17”, a transmis Genoa, pe site-ul oficial.