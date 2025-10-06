Transfer reuşit de Dan Şucu. Cu ce fotbalist a semnat până în 2028 - Antena Sport

Dan Șucu a reuşit să semneze un nou contract cu unul ditre puştii de perspectivă ai formaţiei Genoa. Acționar majoritar la Rapid și Genoa, Dan Şucu vrea să-şi asigure şi viitorul la cluburile pe care le deţine.
Astfel, Joi Nuredini (18 ani), atacant albanez, a semnat prelungirea contractului cu Genoa până în 2028.
”Genoa CFC anunță că a prelungit acordul cu Joi Nuredini până la 30.06.2028.
Atacantul, născut pe 05.08.2007, este unul dintre talentele emergente la nivel european cu echipa Albaniei U19 și a marcat golul victoriei în meciul de ieri (n.r. duminică) din campionatul Primavera 1.
El a marcat 32 de goluri în 75 de meciuri pentru rossoblu cu echipele U20, U18 și U17”, a transmis Genoa, pe site-ul oficial.
Atacantul e așteptat să își facă debutul la prima echipă a celor de la Genoa. În aceste momente, Genoa trece printr-o perioadă de criză a rezultatelor. A pierdut și în fața lui Napoli, campioana Italiei, scor 1-2, și a ajuns pe loc de retrogradare în Serie A.
