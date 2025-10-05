Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat - Antena Sport

Napoli – Genoa s-a terminat 2-1. Formaţia patronată de Dan Şucu a deschis scorul în minutul 33, prin Jeff Ekathor. Campioana Italiei a egalat în minutul 57, când a marcat Anguissa. Rasmus Hojlund, împrumutat de Napoli de la Manchester United, a reuşit să înscrie golul victoriei gazdelor, în minutul 75.

Napoli s-a impus cu 2-1 şi conduce în clasament, cu 15 puncte, în timp ce Genoa, este a 19-a, cu doar două puncte şi fără victorie.

Genoa, pe penultimul loc în Serie A

Nicolae Stanciu nu a fost în lot la meciul cu Napoli, el fiind accidentat. Stanciu a ratat şi lotul naţionalei pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria se vede duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Genoa are un start foarte slab de sezon. Aflată pe penultimul loc în Serie A, echipa patronată de Dan Şucu a marcat numai 3 goluri în 6 etape şi a primit 9.

Sezonul trecut, care a fost primul de când Dan Şucu a preluat clubul, Genoa a terminat Serie A pe locul 13. Patrick Vieira se afla şi atunci, ca şi acum, pe banca formaţiei Genoa.