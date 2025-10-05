Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat - Antena Sport

Home | Fotbal | Serie A | Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat

Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat

Publicat: 5 octombrie 2025, 21:50

Comentarii
Dezastru pentru Dan Şucu în Serie A. Genoa a condus-o pe Napoli, dar a pierdut al patrulea meci în campionat

Imagine din meciul Napoli - Genoa / Profimedia Images

Napoli – Genoa s-a terminat 2-1. Formaţia patronată de Dan Şucu a deschis scorul în minutul 33, prin Jeff Ekathor. Campioana Italiei a egalat în minutul 57, când a marcat Anguissa. Rasmus Hojlund, împrumutat de Napoli de la Manchester United, a reuşit să înscrie golul victoriei gazdelor, în minutul 75.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Napoli s-a impus cu 2-1 şi conduce în clasament, cu 15 puncte, în timp ce Genoa, este a 19-a, cu doar două puncte şi fără victorie.

Genoa, pe penultimul loc în Serie A

Nicolae Stanciu nu a fost în lot la meciul cu Napoli, el fiind accidentat. Stanciu a ratat şi lotul naţionalei pentru meciurile cu Moldova şi Austria. România – Austria se vede duminică, 12 octombrie, de la ora 21:45, exclusiv pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Genoa are un start foarte slab de sezon. Aflată pe penultimul loc în Serie A, echipa patronată de Dan Şucu a marcat numai 3 goluri în 6 etape şi a primit 9.

Sezonul trecut, care a fost primul de când Dan Şucu a preluat clubul, Genoa a terminat Serie A pe locul 13. Patrick Vieira se afla şi atunci, ca şi acum, pe banca formaţiei Genoa.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
Observator
Sorin Oprescu va fi audiat luni în Grecia. Motivul pentru care nu a fost extrădat în 2022
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv
21:47
Andrei Rațiu, decisiv pentru Rayo Vallecano în victoria cu Real Sociedad. Nota primită de român
21:43
Gestul făcut de jucătorii FCSB-ului după ce Florin Tănase a deschis scorul în derby-ul cu Craiova
21:40
LIVE VIDEOSporting Lisabona – Braga 1-0. Derby pentru campioana en-titre din Liga Portugal
21:38
LIVE TEXTFCSB – Universitatea Craiova 1-0. Se joacă tare pe Arena Națională!
21:30
Vladimir Screciu, două gafe în trei zile pentru Universitatea Craiova! Eroare mare în jocul cu FCSB
21:27
Istvan Kovacs, chemat de două ori la VAR! O dată a decis împotriva FCSB, o dată în favoarea campioanei
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor” 5 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 6 VIDEOGeorge Russell, pole-position în Marele Premiu de la Singapore. Cursa e duminică (14:45, Antena 1 şi AntenaPLAY)
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”
“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor“Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor