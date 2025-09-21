Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut la licitație! Suma pentru care a fost cumpărat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut la licitație! Suma pentru care a fost cumpărat

Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut la licitație! Suma pentru care a fost cumpărat

Alex Ioniță Publicat: 21 septembrie 2025, 21:04

Comentarii
Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut la licitație! Suma pentru care a fost cumpărat

Profimedia

Scos la licitaţie pe platforma MatchWornShirt (MWS), tricoul PSG purtat şi semnat de Marquinhos, de la ultimul act al UEFA Champions League, s-a vândut vineri cu peste 55.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cadrul unei licitaţii organizate pe platforma MatchWornShirt (MWS) – specializată în vânzarea tricourilor purtate de jucători – mai multe tricouri ale Paris Saint-Germain s-au vândut la preţuri mari. Şi nu orice tricouri: cele purtate de jucătorii lui Luis Enrique în finala Ligii Campionilor câştigată împotriva Inter Milano (5-0) la 31 mai, pe care apare pe piept „Final Munich 2025”.

Tricoul purtat de Marquinhos în finala Champions League, vândut pentru 55.000 de euro

Printre tricourile scoase la vânzare, semnate şi de jucătorii PSG, se numără cele ale lui Vitinha (vândut cu 10.001 euro), Willian Pacho (16.002 euro), Nuno Mendes (30.107 euro) şi Khvicha Kvaratskhelia (42.198 euro), marcator în finală.

Însă tricoul purtat de Marquinhos, cu care a ridicat trofeul C1, a fost vândut la licitaţie cu 55.203 euro (fără taxe), potrivit platformei.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui demis Elias Charalambous de la FCSB?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Observator
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi
23:46
Alex Dobre, înjurat teribil secunde în șir după Rapid – Hermannstadt 1-2
23:45
Inter Milano – Sassuolo 2-1. Cristi Chivu obține al doilea succes al sezonului
23:42
Costel Gâlcă, discurs agresiv la adresa jucătorilor după eșecul cu Hermannstadt: „Nu am urlat în viața mea atât”
23:33
Alex Dobre nu s-a abținut după 1-2 cu Hermannstadt. Mesaj dur pentru fani: “Ce facem, ne înjurăm? Nu e normal!”
23:22
Marius Măldărășanu a dezvăluit unde a fost plusul Hermannstadt-ului în Giulești. Cuvinte mari pentru Costel Gâlcă
22:57
Rapid – Hermannstadt 1-2. Dramatism total în Giulești! Sibienii au câștigat după un gol marcat în prelungiri
Vezi toate știrile
1 „E adevărat”. Giovanni Becali a confirmat oferta primită de Dan Petrescu. Salariul pe care l-ar putea încasa 2 Gigi Becali schimbă radical primul 11 al FCSB-ului pentru debutul în grupa de Europa League: „Va juca echipa a doua” 3 Programul stranierilor | Ianis Hagi a jucat 65 de minute în Bașakșehir – Alanyaspor 4 Ioan Andone știe cine este principala favorită la titlu în Liga 1: „E o emulație acolo” 5 Gigi Becali și-a stabilit noile obiective la FCSB: „Ce se întâmplă acum nu e întâmplător” 6 Sorin Cârțu a răbufnit după prima înfrângere suferită de Universitatea Craiova: „Trebuia să ne dea penalty!”
Citește și
Cele mai citite
Neluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinuluiNeluţu Varga vrea să-l dea afară pe Andrea Mandorlini de la CFR Cluj. Cine i-ar putea lua locul italinului
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca