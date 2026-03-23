Turcii l-au “trădat” pe Montella. Au făcut publică tactica pregătită pentru România

Radu Constantin Publicat: 23 martie 2026, 10:05

Vincenzo Montella / Profimedia

Cu doar câteva zile înaintea duelului decisiv cu România, presa din Turcia a dezvăluit planul tactic pregătit de selecționerul Vincenzo Montella. Deși Turcia pornește ca favorită din punct de vedere al valorii lotului, staff-ul tehnic tratează partida cu maximă precauție.

Jurnaliștii turci susțin că antrenorul italian a pus un accent deosebit pe organizarea defensivă în cadrul antrenamentelor desfășurate la baza de la Riva. Montella este preocupat în special de viteza jucătorilor români din ofensivă și încearcă să găsească soluții pentru a bloca tranzițiile rapide.

Sesiunea de pregătire de duminică a fost dominată de exerciții tactice, jocuri în spații restrânse și simulări de faze de contraatac, semn că Turcia se așteaptă la un adversar periculos pe faza de tranziție.

“Turcia intră într-una dintre cele mai critice faze din drumul său spre Cupa Mondială FIFA 2026. Echipa națională a început cantonamentul la Riva pentru meciul din semifinala play-off-ului împotriva României, pe 26 martie.

Sub supravegherea selecționerului Vincenzo Montella, ritmul antrenamentului a crescut, iar odată cu venirea jucătorilor la lot, echipa a devenit complet concentrată asupra obiectivului.

S-a aflat că antrenorul italian Vincenzo Montella a pus un accent deosebit pe aspectele defensive pentru a opri liniile de atac rapide ale României. Partea principală a antrenamentului s-a concentrat pe jocuri în perechi mici și atacuri de tranziție”, au scris jurnaliștii turci.

