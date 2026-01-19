Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin - Antena Sport

Închide meniul
Un club din Premier League forţează transferul definitiv al lui Radu Drăgușin

Radu Constantin Publicat: 19 ianuarie 2026, 16:52

Radu Drăguşin / Profimedia Images

Radu Drăguşin este foarte aproape de o plecare de la Tottenham.

Deși se spunea că Radu Drăgușin este tot mai aproape de revenirea în Italia, se pare că în cele din urmă fotbalistul evaluat de Transfermarkt la 22 de milioane de euro ar putea rămâne tot în Anglia.

AS Roma părea destinaţia potrivită pentru român, dar potrivit italienilor de la Calcio Mercato, englezii au refuzat și ultima ofertă trimisă de italieni. Gruparea din Serie A ar fi dorit să-l împrumute pe stoper până la finalul acestui sezon, în timp ce Tottenham doreşte un transfer definitiv al jucătorului.

Ultimul club intrat în cursă pentru Radu Drăguşin ar fi Fulham, anunţă Pro Sport, care negociază un transfer defintiv al fundaşului. Fulham este acum pe poziția 11 în clasament cu 31 de puncte din 22 de meciuri.

 

