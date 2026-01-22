Un club uriaş din Europa vrea să îl deturneze pe colegul lui Ianis Hagi, Umit Akdag! Unde ar putea ajunge acesta - Antena Sport

Colegul lui Ianis Hagi de la Alanyaspor, Umit Akdag, ar putea ajunge la Fenerbahce. Presa turcă a anunţat că doi reprezentanţi ai lui Fenerbahce, Ertan Torungullari şi Omer Topbas, au luat avionul cu destinaţia Alanya pentru a negocia transferul lui Umit Akdag (22 de ani) la echipa aflată pe locul 2 în campionatul turc. Fenerbahce e la un singur punct în spatele liderului Galatasaray, după 18 etape.
Trabzonspor oferise 5 milioane de euro pentru Umit Akdag, dar Alanyaspor a cerut încă un milion în plus.
Umit Akdag, dorit de Fenerbahce!
Potrivit gaziantephaber.net, cele două cluburi erau foarte aproape de un acord, dar pe fir a intervenit Fenerbahce. Acesta ar fi un club pe care Akdag l-ar prefera, având în vedere numele uriaş.
Trabzonspor e pe locul 3 în campionatul Turciei, cu 38 de puncte, cu 5 sub liderul Galata şi 4 sub Fenerbahce. Alanyaspor, echipa la care evoluează în prezent Akdag şi Ianis Hagi, e pe 10, cu 21 de puncte.
Umit Akdag e cotat la 1.5 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A evoluat 16 partide în campionat, reuşind un gol şi un assist. Evoluţiile lui au impresionat în Turcia, iar Alanyaspor e pe cale să încaseze o sumă importantă pentru transferul lui.
Umit Akdag a evoluat pentru naţionala U21 a României la Campionatul European. Dorit şi la naţionala mare a României, tânărul de 22 de ani preferă să încerce să joace pentru naţionala mare a Turciei. Turcia şi România se vor înfrunta pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş, în semifinala barajului pentru World Cup 2026. Învingătoarea va întâlni câştigătoarea duelului dintre Slovacia şi Kosovo. Pierzătoarele vor susţine şi ele un amical. Umit Akdag a marcat în ultimul meci al tricolorilor de la EURO U21 de anul trecut. Tricolorii mici au pierdut toate cele 3 meciuri disputate la European, 0-1 cu Italia, 1-2 cu Spania şi 1-2 cu Slovavia.
- Florin Andone a semnat! Anunțul venit din Spania
- Real Madrid a stabilit un nou record! Veniturile uriaşe generate de formaţia de pe Bernabeu. Cum arată Top 5
- Ce notă a luat Dennis Man la meciul Newcastle – PSV
- Qarabag a obţinut o calificare istorică în play-off-ul Ligii Campionilor
- Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000