Veste excelentă pentru Samuel Asamoah. Fostul jucător de la FCU Craiova, externat după ce a scăpat de paralizie - Antena Sport

Veste excelentă pentru Samuel Asamoah. Fostul jucător de la FCU Craiova, externat după ce a scăpat de paralizie

Veste excelentă pentru Samuel Asamoah. Fostul jucător de la FCU Craiova, externat după ce a scăpat de paralizie

Veste excelentă pentru Samuel Asamoah. Fostul jucător de la FCU Craiova, externat după ce a scăpat de paralizie

Andrei Nicolae Publicat: 23 octombrie 2025, 18:36

Veste excelentă pentru Samuel Asamoah. Fostul jucător de la FCU Craiova, externat după ce a scăpat de paralizie

Samuel Asamoah, în timpul unui meci al lui FCU Craiova - Sport Pictures

Samuel Asamoah a scăpat de cel mai rău diagnostic posibil după ce a suferit o accidentare horror în partida din China dintre Guangxi Pingguo și Chongqing Tonglianglong. Togolezul de 31 de ani a fost externat zilele trecute din spital și deja a efectuat primele exerciții de recuperare.

Pe 6 octombrie, fostul jucător de la FCU Craiova suferise o accidentare extrem de gravă, atunci când a fost proiectat în panourile publicitare ale unui teren de către un adversar care l-a împins în spate. Inițial, s-a speculat că Asamoah poate să rămână inclusiv paralizat, însă acest scenariu a picat complet, potrivit informațiilor obținute de digisport.ro.

Asamoah poate reveni pe teren peste două luni

Sursa citată anterior menționează că fotbalistul trecut prin Liga 1 poate să pășească pe gazon din nou peste două luni, acesta fiind un scenariu ideal. Pe 8 octombrie, Samuel Asamoah se operase, iar în aceeași zi, impresarul său venise cu câteva detalii legate de cum se simte jucătorul de 31 de ani.

Acum, după ce s-a scris că poate ajunge să fie paralizat, sportivul e deja cu gândul la revenirea pe teren. Vestea legată de Asamoah este una îmbucurătoare pentru întreaga suflare fotbalistică, ținând cont de riscul imens la care fusese expus togolezul.

Samuel Asamoah a jucat la FCU Craiova în perioada iulie 2021 – februarie 2024. În 81 de meciuri, mijlocașul a reușit șase pase decisive și un gol.

