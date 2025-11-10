Veste şoc pentru echipa la care joacă Denis Drăguş. Preşedintele clubului, arestat pentru meciuri trucate - Antena Sport

Președintele clubului la care joacă Denis Drăguș a fost arestat în scandalul pariurilor din Turcia. Potrivit agenției de presă Anadolu, tribunalul din Istanbul a decis arestarea preventivă a lui Murat Özkaya și a altor șapte persoane.

Acţiunea vine la o săptămână după ce Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a suspendat 149 de arbitri şi arbitri asistenţi după ce o anchetă a scos la iveală faptul că oficialii din ligile profesioniste pariau pe meciuri de fotbal, informează Agerpres.

Deși inițial numele președintelui de club nu a fost făcut public, se pare că acesta este nimeni altul decât Murat Ozkaya, președintele celor de la Eyupspor, echipă unde evoluează Denis Drăguș.

Federația Turcă de Fotbal (TFF) a confirmat luni că 1.024 de jucători din toate ligile au fost trimiși în fața Consiliului de Disciplină Profesională (PFDK). Dintre aceștia, 27 activează în Super Lig, campionatul de elită al Turciei, și au fost suspendați imediat. Printre cei vizați s-ar afla și fotbaliști de la Galatasaray și Beșiktaș, două dintre cele mai importante cluburi din țară.