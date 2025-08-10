Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea! Ce se întâmplă cu cel mai contestat jucător de la Rapid: "Are nevoie de realizări" - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea! Ce se întâmplă cu cel mai contestat jucător de la Rapid: “Are nevoie de realizări”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 10 august 2025, 8:37

Costel Gâlcă, la Rapid/ Profimedia

Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea şi dă verdictul despre cel mai contestat jucător de la Rapid. Suporterii, dar şi oamenii de fotbal i-au transmis tehnicianului giuleştenilor că fotbalistul nu are ce să caute la Rapid. Chiar şi aşa, Gâlcă încă mai speră ca acesta să îşi ajute echipa în acest sezon.

Costel Gâlcă continuă să creadă în atacantul de 22 de ani, Timotej Jambor. Asta deşi slovacul este în continuare contestat, din lipsă de reușite în tricoul giuleștenilor.

Costel Gâlcă, verdict despre Timotej Jambor

Mai mult, antrenorul Costel Gâlcă este încântat de modul în care slovacul se pregătește la antrenamente. Jambor a fost împrumutat la Zilina în iarna trecută, iar în această vară s-a întors în Giulești. În cele 3 meciuri pe care le-a jucat în acest start de campionat, Jambor nu a reușit însă să marcheze niciun gol. Totuși, Costel Gâlcă transmite că atacantul dă totul atât la antrenamente, cât și în meciuri.

“E un jucător care dă totul la antrenament și la meciuri. Are nevoie de realizări, să fie productiv”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul Galați.

Patronul Dan Şucu a investit o sumă importantă în atacant. Un milion de euro a costat Timotej Jambor, în iulie 2024, când a fost transferat de la Zilina. După ce a evoluat 11 partide pentru giuleșteni în prima parte a sezonului trecut și a furnizat un assist, vârful slovac a fost trimis înapoi sub formă de împrumut la Zilina.

În acest moment, cota de piaţă a atacantului este de 400.000 de euro, potrivit Transfermarkt. Jambor mai are contract cu  Rapid până în iulie 2028.

Costel Gâlcă, mesaj direct pentru Cristi Manea

Fundașul celor de la Rapid e dezamăgit de faptul că antrenorul Costel Gâlcă nu l-a inclus în primul 11 şi că nu mai e om de bază la echipa giuleşteană. În schimb, Costel Gâlcă a venit cu un răspuns clar.

”Mizez pe tot lotul pe care îl am la dispoziție. E normal ca un jucător care nu joacă titular să își dorească să joace mai mult, să fie un jucător important.

El e fost internațional și are posibilitatea să se întoarcă la națională. Îl înțeleg. Dacă îi întreb pe toți, toți vor să joace.

Eu îl sfătuiesc să rămână și să se lupte pentru un loc de titular. S-a operat, poate să intre la antrenamente, dar fără contact”, a spus Gâlcă.

