Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea! Ce se întâmplă cu cel mai contestat jucător de la Rapid: "Are nevoie de realizări" - Antena Sport

Costel Gâlcă surprinde pe toată lumea şi dă verdictul despre cel mai contestat jucător de la Rapid. Suporterii, dar şi oamenii de fotbal i-au transmis tehnicianului giuleştenilor că fotbalistul nu are ce să caute la Rapid. Chiar şi aşa, Gâlcă încă mai speră ca acesta să îşi ajute echipa în acest sezon.

Costel Gâlcă continuă să creadă în atacantul de 22 de ani, Timotej Jambor. Asta deşi slovacul este în continuare contestat, din lipsă de reușite în tricoul giuleștenilor.

Costel Gâlcă, verdict despre Timotej Jambor

Mai mult, antrenorul Costel Gâlcă este încântat de modul în care slovacul se pregătește la antrenamente. Jambor a fost împrumutat la Zilina în iarna trecută, iar în această vară s-a întors în Giulești. În cele 3 meciuri pe care le-a jucat în acest start de campionat, Jambor nu a reușit însă să marcheze niciun gol. Totuși, Costel Gâlcă transmite că atacantul dă totul atât la antrenamente, cât și în meciuri.

“E un jucător care dă totul la antrenament și la meciuri. Are nevoie de realizări, să fie productiv”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă premergătoare partidei cu Oțelul Galați.