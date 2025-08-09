Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece - Antena Sport

Închide meniul
Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece

Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece

Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 15:19

Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece

Antrenorul celor de la Rapid, Costel Gâlcă, dă verdictul în scandalul momentului! Tehnicianul a avut un mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece din Giuleşti din cauza faptului că nu mai reuşeşte să se impună ca titular în acest start de sezon.

Costel Gâlcă e categoric. I-a transmis funndaşului dreapta în vârstă de 27 de ani să revină la sentimente mai bune. Fudaşul a transmis că nu este mulțumit cu statutul de rezervă și că ar vrea să schimbe echipa.

Costel Gâlcă, mesaj direct pentru Cristi Manea

Fundașul celor de la Rapid e dezamăgit de faptul că antrenorul Costel Gâlcă nu l-a inclus în primul 11 şi că nu mai e om de bază la echipa giuleşteană. În schimb, Costel Gâlcă a venit cu un răspuns clar.

”Mizez pe tot lotul pe care îl am la dispoziție. E normal ca un jucător care nu joacă titular să își dorească să joace mai mult, să fie un jucător important.

El e fost internațional și are posibilitatea să se întoarcă la națională. Îl înțeleg. Dacă îi întreb pe toți, toți vor să joace.

Eu îl sfătuiesc să rămână și să se lupte pentru un loc de titular. S-a operat, poate să intre la antrenamente, dar fără contact”, a spus Gâlcă.

Manea vrea să plece de teama faptului că dacă nu mai joacă la Rapid nu mai are nicio şansă să ajungă la echipa naţională. ”(n.r. S-a tot vorbit că ai putea părăsi Giuleștiul) Ce vă pot spune e că mă simt foarte bine, mereu când am intrat am dat tot ce am putut.

Dar e normal. Când vezi că nu joci meci de meci titular, eu, care am pretenții să merg la echipa națională, normal că încerc să găsesc altceva. Nu vreau să deranjez pe nimeni, să iau banii degeaba sau…

Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitulTrump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
Eu vreau să mă bucur de fotbal și să joc. Nu e ușor să intri de pe bancă. Nu știu, aștept să văd săptămânile următoare, pentru că mai e valabilă perioada de transferuri. Momentan, acum mă focusez pe ce e aici, dar nu știi ce se poate întâmpla.

Nu, nu am discutat cu antrenorul, nu am vrut. E decizia dumnealui. Îmi respect toți colegii, sunt ca frații mei. Cine crede dumnealui că merită să joace, să joace.

Am spus că nu vreau să deranjez. Nu-i nicio problemă, se găsesc locuri de muncă”, a declarat Cristi Manea.

