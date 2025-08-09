Costel Gâlcă, verdict în scandalul momentului! Mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece - Antena Sport

Antrenorul celor de la Rapid, Costel Gâlcă, dă verdictul în scandalul momentului! Tehnicianul a avut un mesaj categoric pentru Cristi Manea. Jucătorul a spus că vrea să plece din Giuleşti din cauza faptului că nu mai reuşeşte să se impună ca titular în acest start de sezon.

Costel Gâlcă e categoric. I-a transmis funndaşului dreapta în vârstă de 27 de ani să revină la sentimente mai bune. Fudaşul a transmis că nu este mulțumit cu statutul de rezervă și că ar vrea să schimbe echipa.

Costel Gâlcă, mesaj direct pentru Cristi Manea

Fundașul celor de la Rapid e dezamăgit de faptul că antrenorul Costel Gâlcă nu l-a inclus în primul 11 şi că nu mai e om de bază la echipa giuleşteană. În schimb, Costel Gâlcă a venit cu un răspuns clar.

”Mizez pe tot lotul pe care îl am la dispoziție. E normal ca un jucător care nu joacă titular să își dorească să joace mai mult, să fie un jucător important.

El e fost internațional și are posibilitatea să se întoarcă la națională. Îl înțeleg. Dacă îi întreb pe toți, toți vor să joace.