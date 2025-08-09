Marius Șumudică îl "înţeapă" pe Costel Gâlcă! Ce probleme vede la Rapid: "Mi se pare destul de mult" - Antena Sport

Costel Gâlcă are un început bun de sezon pe banca celor de la Rapid. Echipa giuleşteană are 7 puncte acumulate după 3 partide. Chiar şi aşa, fostul antrenor, Marius Şumudică vede că Rapid are probleme. Nu îşi explică faptul că giuleştenii au mai multe accidentări din cauza problemelor musculare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Costel Gâlcă este avertizat de Marius Şumudică. Fostul tehnician al celor de la Rapid vorbeşte despre problemele pe care le au giuleştenii în startul sezonului.

Marius Şumudică, avertisment pentru Costel Gâlcă

Marius Șumudică știe care e marea problemă a Rapidului în acest moment. Nu îl iartă pe Jambor, jucătorul pe care Rapid a cheltuit un milion de euro. „Petrila e un jucător bun, care face diferența și se simte lipsa lui. Nu știu ce se întâmplă cu Hazrollaj, băiatul ăla care a venit și de ce n-a evoluat. Știu că s-a plătit pe el o sumă destul de mare, în jurul la un milion de euro.

Adică mă așteptam să îl văd. Eu am crezut că joacă titular în condițiile în care Petrila nu era. Este îmbucurător că îi dau în continuare încredere lui Jambor. Înseamnă că ei cred în potențialul lui. Eu nu știu ce să zic în momentul de față. Sunt alții care cred în el”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică recunoaşte că Rapid are un start bun de sezon, dar avertizează. Sunt prea multe accidentări de ordin muscular la echipa giuleşteană. „Mai am un semn de întrebare și aici e accidentarea jucătorilor, atâta timp cât Rapidul nu joacă din 3 în 3 zile. Și aici mă refer la Pașcanu, la Grameni, la Petrila. Am înțeles că acești jucători au probleme musculare, plus Koljic, nu știu ce probleme are. Adică sunt 4 jucători accidentați în condițiile în care tu nu joci din 3 în 3 zile și nu ai programul celor care sunt în cupele europene.