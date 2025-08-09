Marius Șumudică îl "înţeapă" pe Costel Gâlcă! Ce probleme vede la Rapid: "Mi se pare destul de mult" - Antena Sport

Închide meniul
Marius Șumudică îl “înţeapă” pe Costel Gâlcă! Ce probleme vede la Rapid: “Mi se pare destul de mult”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 14:08

Marius Șumudică îl înţeapă pe Costel Gâlcă! Ce probleme vede la Rapid: Mi se pare destul de mult

Costel Gâlcă, la Rapid/ Profimedia

Costel Gâlcă are un început bun de sezon pe banca celor de la Rapid. Echipa giuleşteană are 7 puncte acumulate după 3 partide. Chiar şi aşa, fostul antrenor, Marius Şumudică vede că Rapid are probleme. Nu îşi explică faptul că giuleştenii au mai multe accidentări din cauza problemelor musculare.

Costel Gâlcă este avertizat de Marius Şumudică. Fostul tehnician al celor de la Rapid vorbeşte despre problemele pe care le au giuleştenii în startul sezonului.

Marius Şumudică, avertisment pentru Costel Gâlcă

Marius Șumudică știe care e marea problemă a Rapidului în acest moment. Nu îl iartă pe Jambor, jucătorul pe care Rapid a cheltuit un milion de euro. „Petrila e un jucător bun, care face diferența și se simte lipsa lui. Nu știu ce se întâmplă cu Hazrollaj, băiatul ăla care a venit și de ce n-a evoluat. Știu că s-a plătit pe el o sumă destul de mare, în jurul la un milion de euro.

Adică mă așteptam să îl văd. Eu am crezut că joacă titular în condițiile în care Petrila nu era. Este îmbucurător că îi dau în continuare încredere lui Jambor. Înseamnă că ei cred în potențialul lui. Eu nu știu ce să zic în momentul de față. Sunt alții care cred în el”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Marius Șumudică recunoaşte că Rapid are un start bun de sezon, dar avertizează. Sunt prea multe accidentări de ordin muscular la echipa giuleşteană. „Mai am un semn de întrebare și aici e accidentarea jucătorilor, atâta timp cât Rapidul nu joacă din 3 în 3 zile. Și aici mă refer la Pașcanu, la Grameni, la Petrila. Am înțeles că acești jucători au probleme musculare, plus Koljic, nu știu ce probleme are. Adică sunt 4 jucători accidentați în condițiile în care tu nu joci din 3 în 3 zile și nu ai programul celor care sunt în cupele europene.

Mi se pare destul de mult, dar asta e problema staff-ului tehnic și cred că o vor rezolva, mai ales că au un doctor foarte bun, un băiat extraordinar care se pricepe foarte bine și își face treaba cu prisosință”, a explicat Şumudică.

Tehnicianul a vorbit şi despre lipsa unui număr 10 la Rapid. „Depinde ce sistem vrea să joace Gâlcă. El știe cel mai bine ceea ce îi trebuie. Dacă Rapidul în momentul de față acumulează 10 puncte nu știu dacă mai putem să vorbim de un număr 10, fiindcă Rapidul joacă într-un modul 4-2-3-1.

Acest număr 10 în momentul de față este Christensen, căruia și lui îi place foarte mult să coboare și să ia mingea. Eu îl văd mai mult lângă un număr 6 și de-asta îl și foloseam. Dacă joci în 4-3-3 nu îți trebuie număr 10. În modul ăsta cu doi închizători, cu Hromada și Keita e clar că îți trebuie un număr 10. Dânșii știu cel mai bine. E un antrenor care are rezultate și care știe cel mai bine ce modul i se potrivește. Când ai doi șesari în 4-2-3-1 îți trebuie un decar, dar nu e problema mea. Ei știu cel mai bine ce au de făcut și dacă le mai trebuie vreun jucător”, a încheiat Şumudică.

