Cum a ajuns FCSB în criză. Cea mai mare problemă a campioanei: "Joacă meciurile în 10 oameni" - Antena Sport

Echipa lui Elias Charalambous nu reuşeşte să depăşească deloc criza. Deşi a învins-o pe Drita, după ce a fost condusă, campioana nu îşi revine în Liga 1. A pierdut şi contra celor de la Unirea Slobozia şi a ajuns la trei meciuri consecutive în care pierde. Asta şi după înfrângerile cu Farul şi cu Dinamo, în Derby de România.

Fostul internaţional, Florin Prunea a descoperit marea problemă a celor de la FCSB. Echipa lui Elias Charalambous nu beneficiază de un jucător sub vârstă care să aibă valoare.

Florin Prunea a dezvăluit cea mai mare problemă a celor de la FCSB

FCSB s-a înclinat şi în faţa celor de la Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a 5-a a Ligii 1. Raul Rotund, în minutul 35, a marcat singurul gol al meciului. Florin Prunea a spus clar. Echipa campioană suferă la capitolul jucători care să îndeplinească foarte bine regula U21.

”Eu încep să văd aceeași problemă ca anul trecut, jucătorul sub vârstă. FCSB nu are un jucător sub vârstă și a început să joace meciurile din campionat în 10 oameni”, a pus Florin Prunea, conform digisport.ro.

La meciul cu Unirea Slobozia, FCSB i-a utilizat pe Mihai Toma și Alexandru Stoian care să îndeplinească regula U21.