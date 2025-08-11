Cum a ajuns FCSB în criză. Cea mai mare problemă a campioanei: "Joacă meciurile în 10 oameni" - Antena Sport

Echipa lui Elias Charalambous nu reuşeşte să depăşească deloc criza. Deşi a învins-o pe Drita, după ce a fost condusă, campioana nu îşi revine în Liga 1. A pierdut şi contra celor de la Unirea Slobozia şi a ajuns la trei meciuri consecutive în care pierde. Asta şi după înfrângerile cu Farul şi cu Dinamo, în Derby de România.
Fostul internaţional, Florin Prunea a descoperit marea problemă a celor de la FCSB. Echipa lui Elias Charalambous nu beneficiază de un jucător sub vârstă care să aibă valoare.
Florin Prunea a dezvăluit cea mai mare problemă a celor de la FCSB
FCSB s-a înclinat şi în faţa celor de la Unirea Slobozia, scor 0-1, în etapa a 5-a a Ligii 1. Raul Rotund, în minutul 35, a marcat singurul gol al meciului. Florin Prunea a spus clar. Echipa campioană suferă la capitolul jucători care să îndeplinească foarte bine regula U21.
”Eu încep să văd aceeași problemă ca anul trecut, jucătorul sub vârstă. FCSB nu are un jucător sub vârstă și a început să joace meciurile din campionat în 10 oameni”, a pus Florin Prunea, conform digisport.ro.
La meciul cu Unirea Slobozia, FCSB i-a utilizat pe Mihai Toma și Alexandru Stoian care să îndeplinească regula U21.
Ilie Dumitrescu a identificat cauzele crizei de la FCSB
Fostul mare jucător al echipei naţionale, Ilie Dumitrescu ştie de ce campioana e mai aproape de retrogradare decât de locurile fruntaşe din Liga 1. Spune că presiunea este cea care apasă acum pe umerii jucătorilor lui Elias Charalambous, conform digisport.ro. ”Echipa a avut o exprimare mai bună în partea a doua. A intrat foarte bine Cisotti, a intrat bine Bîrligea, a intrat Edjouma, la fel Miculescu. O singură ocazie, dacă se materializa, atunci jocul se schimba complet.
A fost o presiune mare. De fapt, presiunea apare când echipa e condusă. Jucătorii nu mai au aceeași liniște ca în sezonul trecut.
Este clar că au nevoie de o reacție, de o calificare. Schimbările au adus un plus.
