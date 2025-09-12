Decizia luată de Adrian Mititelu, după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Fotbal intern | Decizia luată de Adrian Mititelu, după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile

Decizia luată de Adrian Mititelu, după ce FCU Craiova a fost exclusă din toate competițiile

Alex Ioniță Publicat: 12 septembrie 2025, 16:37

FCU Craiova, echipa lui Adrian Mititelu, anunţă, vineri, că activitatea echipei continuă cu antrenamente, precizând că jucătorii care nu erau legitimaţi au fost lăsaţi să plece.

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis în această săptămână excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor.

Adrian Mititelu a luat decizia: FCU Craiova își continuă activitatea la nivel de antrenamente

“Activitatea echipei continuă la nivel de antrenamente şi activităţi specifice perioadei de pregătire cu întreg lotul aflat la dispoziţia antrenorului, mai puţin jucătorii care se aflau în lot, dar care nu erau legitimaţi şi cărora li s-a permis sa meargă să îşi caute alte echipe”, a precizat FCU 1948 Craiova, notează news.ro.

Problemele pentru Adrian Mititelu au început atunci când echipa sa nu a primit licență pentru a evolua în liga a doua, acolo unde își câștigase dreptul să joace din punct de vedere sportiv. După retrogradarea în eșalonul al treilea, FCU Craiova a ajuns la depunctări masive, mai exact un total de 94 de puncte.

Pe lângă procesele care au dus la aceste consecințe, Craiova a avut de suferit din nou în instanță, iar de această dată lovitura e cea mai mare: excluderea din liga a treia.

1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 Gică Hagi a cerut plecarea unui om din FRF, dacă ar fi preluat naţionala: "Era primul OUT" 4 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 5 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru 6 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: "Manieră abuzivă"
