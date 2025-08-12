Daniel Bîrligea, mesaj direct pentru Gigi Becali! Ce i-a transmis atacantul patronului de la FCSB: "E un pic mai greu" - Antena Sport

Atacantul celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, a fost surprins de noua atitudine a patronului Gigi Becali! În ciuda rezultatelor extrem de slabe ale celor de la FCSB, latifundiarul din Pipera s-a decis să nu îi mai critice în public pe jucători. Comportamentul milionarului este apreciat şi de fundaşul central, Mihai Popescu.

Daniel Bîrligea şi Mihai Popescu sunt plăcut surprinşi de atitudinea lui Gigi Becali din ultima vreme. Patronul campioanei nu îşi mai critică echipa la apariţiile publice.

Gigi Becali, apreciat de jucătorii de la FCSB

Gigi Becali a luat o decizie care a surprins pe toată lumea. Nu i-a mai criticat pe jucători în ultima vreme. Mihai Popescu și Daniel Bîrligea au recunoscut că erau influențați într-un mod negativ de criticile patronului.

„Mă bucur că nea Gigi a înțeles și ne-a lăsat puțin mai liniștiți. Am avut mai multe momente individuale și de gândire pozitivă pentru a ne pregăti pentru meciurile care au urmat. Eu zic că ușor-ușor, împreună cu dânsul, pentru că face parte din club, cu siguranță vom ajunge la nivelul de anul trecut.

Am mai spus-o, câteodată criticile sunt bune. În momentul în care eram cu moralul la pământ mai citeai câte o critică de la nea Gigi, mai spuneau și prietenii și familia, deja se adunau. Mă bucur că a înțeles și dânsul să fie lângă noi. Să nu mai vorbească public”, a spus Mihai Popescu, pentru Sport Content EAD.