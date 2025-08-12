Daniel Bîrligea, mesaj direct pentru Gigi Becali! Ce i-a transmis atacantul patronului de la FCSB: "E un pic mai greu" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Bîrligea, mesaj direct pentru Gigi Becali! Ce i-a transmis atacantul patronului de la FCSB: “E un pic mai greu”

Gabriel Zamfirescu Publicat: 12 august 2025, 17:27

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Hepta

Atacantul celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, a fost surprins de noua atitudine a patronului Gigi Becali! În ciuda rezultatelor extrem de slabe ale celor de la FCSB, latifundiarul din Pipera s-a decis să nu îi mai  critice în public pe jucători. Comportamentul milionarului este apreciat şi de fundaşul central, Mihai Popescu.

Daniel Bîrligea şi Mihai Popescu sunt plăcut surprinşi de atitudinea lui Gigi Becali din ultima vreme. Patronul campioanei nu îşi mai critică echipa la apariţiile publice.

Gigi Becali, apreciat de jucătorii de la FCSB

Gigi Becali a luat o decizie care a surprins pe toată lumea. Nu i-a mai criticat pe jucători în ultima vreme. Mihai Popescu și Daniel Bîrligea au recunoscut că erau influențați într-un mod negativ de criticile patronului.

„Mă bucur că nea Gigi a înțeles și ne-a lăsat puțin mai liniștiți. Am avut mai multe momente individuale și de gândire pozitivă pentru a ne pregăti pentru meciurile care au urmat. Eu zic că ușor-ușor, împreună cu dânsul, pentru că face parte din club, cu siguranță vom ajunge la nivelul de anul trecut.

Am mai spus-o, câteodată criticile sunt bune. În momentul în care eram cu moralul la pământ mai citeai câte o critică de la nea Gigi, mai spuneau și prietenii și familia, deja se adunau. Mă bucur că a înțeles și dânsul să fie lângă noi. Să nu mai vorbească public”, a spus Mihai Popescu, pentru Sport Content EAD.

Daniel Bîrligea are aceeași părere. „Când cineva vorbește frumos despre tine, fără să te critice, e o mână de ajutor, pentru că îți dă încrederea că poți face față. Când cineva te critică sau îți zice că nu poți e un pic mai greu, chiar dacă tu trebuie să fii obișnuit cu criticile, acelea vin chiar dacă pierzi sau câștigi.

Am câștigat și am văzut și multe critici. Nu trebuie să ne bazăm pe asta, să nu le auzim, să ne facem jocul nostru. Sunt fericit că am câștigat și ne-am revenit din acest blocaj. Sperăm să îi dăruim fericire lui și tuturor suporterilor. De asta au fost lângă noi anul trecut, că le-am adus multă fericire și încredere în noi, ne-a ajutat mult și pe noi”, spune atacantul.

