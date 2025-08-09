Remarca antrenorului de la Aberdeen după FCSB-Drita 3-2! Ce l-a impresionat pe tehnicianul scoţienilor - Antena Sport

Închide meniul
Gabriel Zamfirescu Publicat: 9 august 2025, 9:56

Comentarii
Remarca antrenorului de la Aberdeen după FCSB-Drita 3-2! Ce l-a impresionat pe tehnicianul scoţienilor

Sportpictures

FCSB a reuşit să evite un nou rezultat ruşinos în cupele europene. Băieţii lui Elias Charalambous au câştigat cu scorul de 3-2 prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League. Campioana din Liga 1 a fost condusă cu 0-2, dar a revenit după dubla lui Daniel Bîrligea şi golul lui Daniel Graovac.

Învingătoarea din această dublă urmează să se bată cu scoţienii de la Aberdeen în play-off-ul de Europa League. Cine câştigă are un loc asigurat în grupa de 32 de echipe.

Anunţul antrenorului de la Aberdeen despre duelul dintre FCSB şi Drita

Antrenorul celor de la Aberdeen nu a ratat prima manşă a duelului dintre FCSB şi Drita, scor 3-2. Mai mult, a dezvăluit ce l-a impresionat la această dispută. FCSB a întors rezultatul în ultima jumătate de oră de pe Arena Națională, după dubla lui Bîrligea și golul lui Graovac. Campioana României este favorită înaintea returului care va avea loc la Priștina, joi, de la ora 21:00.

Tehnicianul în vârstă de 47 de ani al celor de la Aberdeen, Jimmy Thelin spune că a urmărit duelul care va stabili următoarea adversară a echipei sale și a oferit o scurtă reacție.

“Am văzut că a fost o răsturnare de scor. FCSB era condusă cu 2-0, dar a câștigat până la urmă cu 3-2. E greu de spus cine se va califica, însă pentru noi este bine că vom juca în play-off, indiferent cine va fi adversarul”, a spus Thelin, potrivit celor de la Daily Record.

Posibilul duel dintre Aberdeen şi FCSB din play-off-ul Europa League este programat pe 21 august când va avea loc manșa tur, în Scoția. Apoi, pe 28 august ar fi returul, de la București. Aberdeen este deținătoarea Cupei Scoției și a ocupat locul 5 în ultima ediție de campionat. A a început noul sezon cu un eșec contra lui Hearts, scor 0-2. Duminică, de la 14:30, trupa lui Jimmy Thelin va primi vizita campioanei Celtic.

Comentarii


Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
