Fotbalistul pe care Manchester United a plătit 60 de milioane de euro, transfer surprinzător în Mexic! - Antena Sport

Fotbalistul pe care Manchester United a plătit 60 de milioane de euro, transfer surprinzător în Mexic!

Publicat: 11 septembrie 2025, 19:11

Anthony Martial într-un meci jucat pentru Manchester United / Getty Images

Prezentat ca o adevărată lovitură pe piața transferurilor înainte de începerea sezonului 2024/2025, transferul lui Anthony Martial la AEK Atena nu s-a dovedit a fi cea mai inspirată mutare pentru greci.

După doar un an în tricoul formației din Superliga Greciei, fotbalistul care era cumpărat de Manchester United pentru 60 de milioane de euro va ajunge în prima ligă din Mexic.

Anthony Martial semnează cu echipa unde evoluează Sergio Ramos

Cu toate că a adunat cifre bune în primul său sezon la AEK Atena, Anthony Martial nu mai are viitor în fotbalul din Grecia. Jucătorul în vârstă de 29 de ani s-a înțeles deja cu mexicanii de la CF Monterrey și va fi prezentat în scurt timp de gruparea unde evoluează și Sergio Ramos.

Cu 23 de apariții, 9 goluri marcate și două pase decisive, Martial a fost propus de AEK la mai multe cluburi în ultimele zile, pretențiile sale salariale fiind mult peste ce își poate permite clubul.

Deși mai avea contract cu gruparea din Grecia până în vara anului 2027, fotbalistul transferat pentru 60 de milioane de euro de Manchester United a primit permisiunea din partea clubului pentru a călători în Mexic, unde va urma vizita medicală.

Anthony Martial, starul francez care a eșuat în Premier League

Pe 1 septembrie 2015, Manchester United dădea o lovitură tare pe piața transferurilor și plătea nu mai puțin de 60 de milioane de euro către AS Monaco, pentru a-l cumpăra pe Anthony Martial.

Văzut ca un adevărat talent în fotbalul din Hexagon, fotbalistul a avut un debut de vis pe Old Trafford, reușind să marcheze pentru „diavolii roșii”. El era introdus pe teren în locul lui Juan Mata și înscria un gol împotriva rivalei Liverpool.

Accidentările, dar și evoluția per total slabă a clubului englez, au dus la o despărțire, asta după ce cariera francezului a scăzut mult în intensitate.

