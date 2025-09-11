Fotbalistul pe care Manchester United a plătit 60 de milioane de euro, transfer surprinzător în Mexic! - Antena Sport

Prezentat ca o adevărată lovitură pe piața transferurilor înainte de începerea sezonului 2024/2025, transferul lui Anthony Martial la AEK Atena nu s-a dovedit a fi cea mai inspirată mutare pentru greci.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După doar un an în tricoul formației din Superliga Greciei, fotbalistul care era cumpărat de Manchester United pentru 60 de milioane de euro va ajunge în prima ligă din Mexic.

Anthony Martial semnează cu echipa unde evoluează Sergio Ramos

Cu toate că a adunat cifre bune în primul său sezon la AEK Atena, Anthony Martial nu mai are viitor în fotbalul din Grecia. Jucătorul în vârstă de 29 de ani s-a înțeles deja cu mexicanii de la CF Monterrey și va fi prezentat în scurt timp de gruparea unde evoluează și Sergio Ramos.

Cu 23 de apariții, 9 goluri marcate și două pase decisive, Martial a fost propus de AEK la mai multe cluburi în ultimele zile, pretențiile sale salariale fiind mult peste ce își poate permite clubul.

Deși mai avea contract cu gruparea din Grecia până în vara anului 2027, fotbalistul transferat pentru 60 de milioane de euro de Manchester United a primit permisiunea din partea clubului pentru a călători în Mexic, unde va urma vizita medicală.