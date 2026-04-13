Nota primită de Cristi Chivu, după „remontada” de senzație a Interului la Como: „Era nevoie de un răspuns grozav”

Daniel Işvanca Publicat: 13 aprilie 2026, 8:23

Cesc Fabregas și Cristi Chivu / Profimedia

Cristi Chivu este cu un pas mai aproape de câștigarea titlului, după ce Inter a reușit o victorie incredibilă pe terenul revelației Como. Gruparea pregătită de român a fost condusă cu 2-0, dar jucătorii au produs o „remontada” de senzație.

Acum, Inter s-a desprins la nouă puncte de Napoli, campioana din sezonul precedent, iar italienii l-au lăudat pe Chivu pentru deciziile luate contra echipei lui Cesc Fabregas.

Cristi Chivu, elogiat de italieni, după Como – Inter 3-4

Victoria de la Como pare să fi decis direcția în care merge titlul în Serie A în acest sezon, distanța dintre Inter și Napoli fiind acum de nouă puncte.

Italienii l-au lăudat pe Cristi Chivu pentru deciziile excelente din punct de vedere tactic în deplasarea de la Como și l-au notat pe tehnicianul român cu 7,5.

„Cu Napoli care a făcut egal și Como care a făcut un meci superb la început, era nevoie de un răspuns grozav. Și fix așa s-a întâmplat.

Cristi Chivu a făcut o schimbare la momentul potrivit în a doua repriză, iar astfel a produs o revenire care miroase a Scudetto”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.

Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Citește și:
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
Observator
Ce s-a întâmplat în ultimele secunde înainte de accidentul mortal de la Snagov, unde doi tineri și-au pierdut viața: „A căzut peste ei efectiv”
Fanatik.ro
BREAKING NEWSIanis Zicu a plecat de la Farul! Anunțul clubului constănțean
Farul, refuzată de înlocuitorul lui Ianis Zicu! Când s-ar produce schimbarea la nivelul băncii tehnice
Liverpool a stabilit planul pentru viitorul sezon. 3 jucători de 170 de milioane pentru antrenor
UEFA a anunțat cine va arbitra returul Bayern – Real Madrid! „Los blancos”, invincibili cu el la centru
16 galbene, 4 roșii și CR7 schimbat în min. 34: meciul de Mondial care a părut un război de la Copa America
Moment nebun la derby în Brazilia. Un jucător, eliminat cu VAR pentru că se scărpina în zona intimă
1 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 2 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 3 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 4 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 5 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu 6 Gigi Becali, “păcătos” chiar în prima zi de Paște. A fost lăsat fără permis pentru viteză
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină