Nota primită de Cristi Chivu, după „remontada” de senzație a Interului la Como: „Era nevoie de un răspuns grozav”

Cristi Chivu este cu un pas mai aproape de câștigarea titlului, după ce Inter a reușit o victorie incredibilă pe terenul revelației Como. Gruparea pregătită de român a fost condusă cu 2-0, dar jucătorii au produs o „remontada” de senzație.
Acum, Inter s-a desprins la nouă puncte de Napoli, campioana din sezonul precedent, iar italienii l-au lăudat pe Chivu pentru deciziile luate contra echipei lui Cesc Fabregas.
Cristi Chivu, elogiat de italieni, după Como – Inter 3-4
Victoria de la Como pare să fi decis direcția în care merge titlul în Serie A în acest sezon, distanța dintre Inter și Napoli fiind acum de nouă puncte.
Italienii l-au lăudat pe Cristi Chivu pentru deciziile excelente din punct de vedere tactic în deplasarea de la Como și l-au notat pe tehnicianul român cu 7,5.
„Cu Napoli care a făcut egal și Como care a făcut un meci superb la început, era nevoie de un răspuns grozav. Și fix așa s-a întâmplat.
Cristi Chivu a făcut o schimbare la momentul potrivit în a doua repriză, iar astfel a produs o revenire care miroase a Scudetto”, au scris cei de la Tuttomercatoweb.
