Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: "Elias mi-a spus" - Antena Sport

Mihai Stoica a vorbit despre jucătorul unei rivale din Liga 1. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia.
Este vorba despre Marinos Tzionis, jucător legitimat la UTA, echipă care se află pe primul loc în Liga 1, după victoria cu Farul, scor 2-1. La finalul partidei, „MM” a dezvăluit că și Elias Charalambous l-a remarcat pe jucătorul antrenat de Adi Mihalcea.
Mihai Stoica, impresionat de jocul lui Marinos Tzionis
În opinia oficialului de la FCSB, Tzionis are o tehnică foarte bună. Mihai Stoica a transmis că acesta „își face treaba”, chiar dacă nu a avut cifre extraordinare la UTA.
Totodată, „MM” a venit cu laude și pentru alți jucători de la UTA. Președintele Consiliului de Administrație de la echipa lui Gigi Becali i-a remarcat pe Valentin Costache și Hakim Abdallah.
„De când a venit (n.r. Marinos Tzionis), Elias mi-a spus că e foarte talentat. Are o tehnică foarte bună în regim de viteză. Nu prea a avut cifre extraordinare, dar își face treaba.
Costache e imprevizibil. În spatele lui Abdallah sunt patru jucători mobili care parcă joacă de foarte mult timp împreună, dar abia se cunosc”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.
În vârstă de 24 de ani, Marinos Tzionis a ajuns la UTA în iarna acestui an, de la Cukaricki, în schimbul sumei de 100.000 de euro.
De atunci, cipriotul a adunat 17 partide în tricoul „Bătrânei Doamne”, în care a marcat de 3 ori și a oferit 2 pase decisive. În momentul de față, jucătorul este cotat la suma de 900.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.