Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: "Elias mi-a spus" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: “Elias mi-a spus”

Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: “Elias mi-a spus”

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 8:35

Comentarii
Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: Elias mi-a spus

Mihai Stoica / Profimedia Images

Mihai Stoica a vorbit despre jucătorul unei rivale din Liga 1. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba despre Marinos Tzionis, jucător legitimat la UTA, echipă care se află pe primul loc în Liga 1, după victoria cu Farul, scor 2-1. La finalul partidei, „MM” a dezvăluit că și Elias Charalambous l-a remarcat pe jucătorul antrenat de Adi Mihalcea.

Mihai Stoica, impresionat de jocul lui Marinos Tzionis

În opinia oficialului de la FCSB, Tzionis are o tehnică foarte bună. Mihai Stoica a transmis că acesta „își face treaba”, chiar dacă nu a avut cifre extraordinare la UTA.

Totodată, „MM” a venit cu laude și pentru alți jucători de la UTA. Președintele Consiliului de Administrație de la echipa lui Gigi Becali i-a remarcat pe Valentin Costache și Hakim Abdallah.

„De când a venit (n.r. Marinos Tzionis), Elias mi-a spus că e foarte talentat. Are o tehnică foarte bună în regim de viteză. Nu prea a avut cifre extraordinare, dar își face treaba.

Reclamă
Reclamă

Costache e imprevizibil. În spatele lui Abdallah sunt patru jucători mobili care parcă joacă de foarte mult timp împreună, dar abia se cunosc”, a spus Mihai Stoica, la primasport.ro.

În vârstă de 24 de ani, Marinos Tzionis a ajuns la UTA în iarna acestui an, de la Cukaricki, în schimbul sumei de 100.000 de euro.

De atunci, cipriotul a adunat 17 partide în tricoul „Bătrânei Doamne”, în care a marcat de 3 ori și a oferit 2 pase decisive. În momentul de față, jucătorul este cotat la suma de 900.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Reclamă

Mihai Stoica, după transferul lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj

Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre sosirea lui Ovidiu Perianu la CFR Cluj. După despărţirea de campioana României, Perianu a semnat cu formaţia din Gruia din postura de jucător liber de contract.

Oficialul roş-albaştrilor este de părere că cei de la CFR Cluj l-au adus pe Perianu graţie relaţiei bune de prietenie dintre acesta şi Louis Munteanu, golgheterul echipei lui Dan Petrescu.

Stoica a subliniat faptul că cei doi sunt din judeţul Vaslui şi a ironizat “statutul” pe care l-ar avea Louis Munteanu la CFR Cluj, făcând referire la suma vehiculată de Neluţu Varga în ultima vreme pentru atacantul clujenilor:

“Știu relația de prietenie pe care o are Perianu o are cu Louis Munteanu, sunt din Bârlad amândoi, Vaslui, «frați», poate asta a contat. Sunt foarte buni prieteni, de copii.

Să vedem pe cine va înlocui pe listă. Eu îmi imaginez că de asta l-au transferat. Așa cred. Louis are un statut acolo și, dacă pleacă, va avea același statut, va pleca pe bani foarte mulți, 18 milioane, așa am citit.

(n.r. – Ești ironic?) Nu sunt ironic. Golgheterul campionatului, jucător tânăr. Cine crede că Perianu e număr 6 se înșală amarnic, niciodată nu e, e număr 8. L-am păstrat pentru că era jucător care nu ocupa locul nimănui”, a declarat Mihai Stoica.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Observator
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
Fanatik.ro
Ce a decis să facă un bărbat după ce vecinul său îi ocupa constant locul de parcare. ”Răzbunarea” sa a fost apreciată de o mulțime de internauți
12:37
Scandal în lumea fotbalului! Un președinte de club, demis după ce a fost acuzat de furt și spălare de bani
12:31
Ce a făcut Dennis Man înaintea transferului la PSV Eindhoven. Italienii l-au dat de gol pe tricolor
12:10
FCSB – Unirea Slobozia LIVE TEXT (21:30). Campioana caută prima victorie pe teren propriu din noul sezon
11:44
Dorinel Munteanu, verdict despre lupta pentru play-off: “Atunci se va face diferența!”
11:20
Dezvăluiri dure din vestiarul FCSB! Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: “Ne-a curprins panica”
10:48
Constantin Budescu semnează! Oficialii clubului au dezvăluit totul: “În 10 zile va fi bun de joc!”
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 4 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 5 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public 6 Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat