Mihai Stoica, impresionat de un jucător de la o rivală din Liga 1: "Elias mi-a spus" - Antena Sport

Mihai Stoica a vorbit despre jucătorul unei rivale din Liga 1. Oficialul de la FCSB s-a declarat impresionat de prestațiile acestuia.

Este vorba despre Marinos Tzionis, jucător legitimat la UTA, echipă care se află pe primul loc în Liga 1, după victoria cu Farul, scor 2-1. La finalul partidei, „MM” a dezvăluit că și Elias Charalambous l-a remarcat pe jucătorul antrenat de Adi Mihalcea.

Mihai Stoica, impresionat de jocul lui Marinos Tzionis

În opinia oficialului de la FCSB, Tzionis are o tehnică foarte bună. Mihai Stoica a transmis că acesta „își face treaba”, chiar dacă nu a avut cifre extraordinare la UTA.

Totodată, „MM” a venit cu laude și pentru alți jucători de la UTA. Președintele Consiliului de Administrație de la echipa lui Gigi Becali i-a remarcat pe Valentin Costache și Hakim Abdallah.

„De când a venit (n.r. Marinos Tzionis), Elias mi-a spus că e foarte talentat. Are o tehnică foarte bună în regim de viteză. Nu prea a avut cifre extraordinare, dar își face treaba.