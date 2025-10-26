„Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid - Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită - Antena Sport

Închide meniul
„Alege drumul lui Neymar". Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid - Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită

„Alege drumul lui Neymar". Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită

„Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită

Publicat: 26 octombrie 2025, 19:54

Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită

Lamine Yamal, după Real Madrid - Barcelona 2-1/ Profimedia

Lamine Yamal a fost făcut praf în Spania după ce Real Madrid a învins-o cu 2-1 pe Barcelona, în etapa a 10-a din La Liga. Starul catalanilor a avut o prestație modestă în El Clasico, fiind criticat și în contextul declarațiilor făcute înainte de marele meci de pe „Bernabeu”.  

„Fură, se plâng mereu”, au fost declarațiile cu care Lamine Yamal a „aprins” El Clasico. Pe teren însă, puștiul minune al catalanilor a fost depășit de rivalii „galactici”. 

Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1 

Spaniolii l-au taxat pe Lamine Yamal și l-au comparat cu Neymar, fostul jucător al Barcelonei pe care tânărul mijlocaș îl are ca idol: „Lamine urmează drumul lui Neymar”, au titrat spaniolii de la marca.com 

„Decarul Barcelonei a vrut să fie protagonist înainte de meci, dar nu a reușit să fie și pe teren. Lamine, care încins El Clasico cu mai multe declarații nefericite, a fost o umbră a jucătorului care este de fapt”, au mai notat ibericii menționați anterior.  

Spaniolii l-au avertizat pe Yamal și au transmis că acesta ar trebui să-și măsoare cuvintele înaintea unui meci de asemenea intensitate: „Lamine are totul pentru a fi cel mai bun din lume dar trebuie să-și măsoare mai mult expunerile publice dacă nu vrea să devină un jucător neplăcut, ceea ce pare că urmează să devină. Având posibilitatea să urmeze idoli ai Barcelonei precum Messi, Xavi sau Iniesta, este păcat că insistă să fie ca Neymar”, au concluzionat jurnaliștii spanioli despre Lamine Yamal. 

Pentru prestația ștearsă din El Clasico, Lamine Yamal a primit nota 4 în Spania. Starul catalanilor a fost păstrat de Hansi Flick pe teren până la finalul meciului, iar după ultimul fluier, a fost în centrul unui scandal uriaș, mai mulți jucători și membrii ai staff-urilor celor două echipe intervenind. Totul ar fi pornit după ce Dani Carvajal i-a amintit lui Yamal de declarațiile făcute înaintea partidei. 

Real Madrid – Barcelona 2-1

Madrilenii au primit penalty încă din al doilea minut al meciului de pe Santiago Bernabeu, după un contact în careul catalanilor, între Yamal şi Vinicius Junior, însă după verificarea VAR arbitrul a anulat decizia. După zece minute, Mbappe a trimis mingea în plasă, dar golul a fost anulat pentru o poziţie de ofsaid. Minutul 22 a adus, totuşi, deschiderea scorului. Bellingham a pasat pentru Mbappe şi atacantul francez a înscris. Oaspeţii au egalat în minutul 38, prin Fermin Lopez, dar gazdele au revenit la conducere în minutul 42, după ce Militao a pasat şi Bellingham a înscris. 

În startul reprizei secunde, madrilenii au mai primit un penalti, pentru un henţ al lui Eric Garcia, însă portarul barcelonez Szczesny a respins şutul lui Mbappe, în minutul 52. Elevii lui Hansi Flick au căutat golul egalizator, dar până la final nu s-a mai marcat, doar Pedri a fost eliminat pentru al doilea galben, în minutul 90+10, şi Real Madrid – FC Barcelona a fost 2-1, prima victorie a Los Blancos în El Clasico, după patru înfrângeri consecutive. 

Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un omSinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
În clasamentul din La Liga, Real a ajuns la 27 de puncte şi s-a distanţat la cinci lungimi faţă de FC Barcelona, care este a doua, cu 22 de puncte. 

