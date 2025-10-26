„Alege drumul lui Neymar”. Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid - Barcelona 2-1. Nota umilitoare primită - Antena Sport

Lamine Yamal a fost făcut praf în Spania după ce Real Madrid a învins-o cu 2-1 pe Barcelona, în etapa a 10-a din La Liga. Starul catalanilor a avut o prestație modestă în El Clasico, fiind criticat și în contextul declarațiilor făcute înainte de marele meci de pe „Bernabeu”.

„Fură, se plâng mereu”, au fost declarațiile cu care Lamine Yamal a „aprins” El Clasico. Pe teren însă, puștiul minune al catalanilor a fost depășit de rivalii „galactici”.

Lamine Yamal, făcut praf după Real Madrid – Barcelona 2-1

Spaniolii l-au taxat pe Lamine Yamal și l-au comparat cu Neymar, fostul jucător al Barcelonei pe care tânărul mijlocaș îl are ca idol: „Lamine urmează drumul lui Neymar”, au titrat spaniolii de la marca.com.

„Decarul Barcelonei a vrut să fie protagonist înainte de meci, dar nu a reușit să fie și pe teren. Lamine, care încins El Clasico cu mai multe declarații nefericite, a fost o umbră a jucătorului care este de fapt”, au mai notat ibericii menționați anterior.

Spaniolii l-au avertizat pe Yamal și au transmis că acesta ar trebui să-și măsoare cuvintele înaintea unui meci de asemenea intensitate: „Lamine are totul pentru a fi cel mai bun din lume dar trebuie să-și măsoare mai mult expunerile publice dacă nu vrea să devină un jucător neplăcut, ceea ce pare că urmează să devină. Având posibilitatea să urmeze idoli ai Barcelonei precum Messi, Xavi sau Iniesta, este păcat că insistă să fie ca Neymar”, au concluzionat jurnaliștii spanioli despre Lamine Yamal.