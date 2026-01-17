Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid” - Antena Sport

Închide meniul
Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid”

Daniel Işvanca Publicat: 17 ianuarie 2026, 21:16

Comentarii
Alvaro Arbeloa / Profimedia

Real Madrid a obținut primul succes în La Liga sub comanda noului antrenor, dar victoria nu i-a mulțumit pe o parte dintre suporterii madrileni, care și-au huiduit favoriții încă de dinaintea partidei.

Nici Florentino Perez nu a scăpat de furia acestora, președintele fiind și el apostrofat de fanii „los blancos”. Alvaro Arbeloa le-a răspuns după fluierul final.

Alvaro Arbeloa le răspunde fanilor Realului

La câteva zile după eșecul catastrofal din Cupa Spaniei, Real Madrid a primit vizita celor de la Levante pe ”Bernabeu”. Kylian Mbappe și Asencio au înscris golurile care au adus victoria pentru echipa lui Alvaro Arbeloa.

Jucătorii au fost însă huiduiți de suporteri înainte de startul meciului, iar de furia acestora nu a scăpat nici Florentino Perez. Noul tehnician al Madridului a reacționat imediat.

„Știu de unde vin huiduielile, de unde vine această campanie, și cred că scandările nu provin de la oameni care nu-l plac pe Florentino, ci de la oameni care nu susțin Real Madrid.

Cred că toți fanii Madridului sunt conștienți de cât de norocoși suntem să-l avem pe Florentino, și știm de unde vin huiduielile și de la cine provin”, a declarat Alvaro Arbeloa, potrivit MARCA.

