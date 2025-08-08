Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului - Antena Sport

Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate. Formaţia din Madrid a cumpărat procentul de 50% deţinut de Villarreal din drepturile federative ale lui Andrei Raţiu.
Rayo Vallecano a plătit suma de 5 milioane de euro către Villarreal pentru acest lucru. Presa din Spania a anunţat însă că această mutare s-a făcut pe la spatele jucătorului român.
Andrei Raţiu, după ce Rayo l-a cumpărat definitiv de la Villarreall
Potrivit as.com, acest acord dintre Rayo Vallecano şi Villarreal s-ar fi făcut fără acordul jucătorului român, sursa menţionată anterior susţinând că românul este “evident nemulţumit” de cum au decurs lucrurile.
Supărarea lui Andrei Raţiu vine şi în contextul în care Rayo Vallecano a refuzat toate ofertele venite pe numele acestuia, echipa din Madrid punând preţul de 25 de milioane de euro pe serviciile internaţionalului român.
După toată această controversă, Andrei Raţiu a postat un mesaj pe contul său de Instagram, susţinând că în acest moment se cunoaşte doar jumătate din poveste:
“Ce este arătat este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt mereu ceea ce par. Eu și familia mea, mereu împreună”, a scris Andrei Raţiu, pe Instagram.
Rayo Vallecano îl deţine în totalitate pe Andrei Raţiu după ce a ajuns la un acord cu Villarreal
Rayo Vallecano acum s-a asigurat că, în cazul în care îl va vinde pe Andrei Raţiu, suma de transfer va rămâne în totalitate la formaţia din Madrid. Andrei Raţiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro:
“Anunț oficial: Andrei Rațiu. Acord între Rayo Vallecano și Villarreal.