Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului - Antena Sport

Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate. Formaţia din Madrid a cumpărat procentul de 50% deţinut de Villarreal din drepturile federative ale lui Andrei Raţiu.

Rayo Vallecano a plătit suma de 5 milioane de euro către Villarreal pentru acest lucru. Presa din Spania a anunţat însă că această mutare s-a făcut pe la spatele jucătorului român.

Andrei Raţiu, după ce Rayo l-a cumpărat definitiv de la Villarreall

Potrivit as.com, acest acord dintre Rayo Vallecano şi Villarreal s-ar fi făcut fără acordul jucătorului român, sursa menţionată anterior susţinând că românul este “evident nemulţumit” de cum au decurs lucrurile.

Supărarea lui Andrei Raţiu vine şi în contextul în care Rayo Vallecano a refuzat toate ofertele venite pe numele acestuia, echipa din Madrid punând preţul de 25 de milioane de euro pe serviciile internaţionalului român.

După toată această controversă, Andrei Raţiu a postat un mesaj pe contul său de Instagram, susţinând că în acest moment se cunoaşte doar jumătate din poveste: