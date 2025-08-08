Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului

Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului

Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului

Alex Masgras Publicat: 8 august 2025, 8:43

Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului

Andrei Raţiu, în timpul unui meci / Profimedia

Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate. Formaţia din Madrid a cumpărat procentul de 50% deţinut de Villarreal din drepturile federative ale lui Andrei Raţiu.

Rayo Vallecano a plătit suma de 5 milioane de euro către Villarreal pentru acest lucru. Presa din Spania a anunţat însă că această mutare s-a făcut pe la spatele jucătorului român.

Andrei Raţiu, după ce Rayo l-a cumpărat definitiv de la Villarreall

Potrivit as.com, acest acord dintre Rayo Vallecano şi Villarreal s-ar fi făcut fără acordul jucătorului român, sursa menţionată anterior susţinând că românul este “evident nemulţumit” de cum au decurs lucrurile.

Supărarea lui Andrei Raţiu vine şi în contextul în care Rayo Vallecano a refuzat toate ofertele venite pe numele acestuia, echipa din Madrid punând preţul de 25 de milioane de euro pe serviciile internaţionalului român.

După toată această controversă, Andrei Raţiu a postat un mesaj pe contul său de Instagram, susţinând că în acest moment se cunoaşte doar jumătate din poveste:

“Ce este arătat este doar jumătate din poveste. Iar cei care vorbesc nu sunt mereu ceea ce par. Eu și familia mea, mereu împreună”, a scris Andrei Raţiu, pe Instagram.

Rayo Vallecano îl deţine în totalitate pe Andrei Raţiu după ce a ajuns la un acord cu Villarreal

Rayo Vallecano acum s-a asigurat că, în cazul în care îl va vinde pe Andrei Raţiu, suma de transfer va rămâne în totalitate la formaţia din Madrid. Andrei Raţiu are o clauză de reziliere de 25 de milioane de euro:

“Anunț oficial: Andrei Rațiu. Acord între Rayo Vallecano și Villarreal.

Rayo Vallecano și Villarreal au ajuns la un acord prin care Rayo Vallecano a cumpărat 50% din drepturile lui Andrei Rațiu, pe care Villarreal le păstrase.

Internaționalul român devine, din toate punctele de vedere, jucătorul clubului din Madrid”, a anunţat Rayo Vallecano, pe site-ul oficial al clubului.

Cotat la 12 milioane de euro pe transfermarkt.com, Andrei Raţiu evoluează la Rayo Vallecano din vara anului 2023, atunci când Huesca a primit 500.000 de euro pentru transferul său. Crescut la Villarreal, el a mai jucat şi la Ado Den Haag, în Olanda.

9:50
Ben Shelton a cucerit turneul ATP Masters 1000 de la Toronto! Americanul, la al treilea titlu al carierei
9:50
Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. “CR7” a făcut show în ultimul amical
9:12
Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii
9:07
Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Succes în finala cu Naomi Osaka
8:45
Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa”
8:24
Antrenorul lui Drita nu “predă armele” după eșecul cu FCSB: “La retur putem câștiga la două goluri diferență”
