Nu se mai termină! Barcelona a primit o veste proastă din cantonamentul naționalei Spaniei - Antena Sport

Naționala de fotbal a Spaniei va disputa în următoarele zile două partide din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din anul 2026. Selecționata pregătită de Luis de la Fuente a anunțat vineri plecarea din cantonament a lui Dani Olmo.

Jucătorul care este legitimat la FC Barcelona a acuzat probleme medicale la gambă la ultimul antrenament, pe care nici nu l-ar fi dus până la capăt. El a părăsit sesiunea de pregătire la recomandările staff-ului și nu va evolua în niciunul dintre cele două jocuri.

Dani Olmo s-a accidentat! Ce probleme are mijlocașul Barcelonei

Barcelona a fost decimată de accidentări în acest start de sezon, iar Hansi Flick continuă să primească vești proaste, chiar și atunci când jucătorii săi nu sunt la echipa de club.

La antrenamentul de vineri al naționalei Spaniei, Dani Olmo a fost nevoit să părăsească sesiunea de pregătire, după ce a acuzat probleme medicale la gambă.

Mai mult decât atât, din primele informații, se pare că acesta va părăsi definitiv cantonamentul campioanei europene. Barcelona va înfrunta Girona în primul joc de după pauza internațională, după care vor urma duelurile cu Olympiakos și Real Madrid.