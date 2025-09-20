Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez - Antena Sport

Relația dintre Florentino Perez și Vinicius Junior nu este una extraordinară, mai ales după ce fotbalistul brazilian a refuzat în repetate rânduri să își prelungească contractul cu cei de la Real Madrid.

Fotbalistul evaluat la 170 de milioane de euro este pe lista mai multor cluburi din Arabia Saudită, însă acum două nume mari din Europa au intrat pe fir, în încercarea de a-l convinge pe brazilian.

Vinicius Junior, la mare căutare! Cluburi uriașe pe urmele jucătorului de la Real Madrid

Real Madrid are un start de sezon de excepție, însă se confruntă cu probleme în ceea ce privește unul dintre cei mai importanți jucători. Vinicius Junior pare tot mai aproape de plecarea de pe ”Bernabeu”, după ce relația sa cu Florentino Perez s-a deteriorat.

Brazilianul a purtat negocieri cu formații din Arabia Saudită, motiv pentru care a tot amânat prelungirea contractului cu gruparea din La Liga. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până la data de 30 iunie 2027.

Totuși, Florentino Perez a insistat ca acesta să semneze un nou acord cu „los blancos”, dar s-a lovit mereu de refuzul acestuia. Acum, președintele celor de la Real Madrid a venit cu un ultimatum: să semneze prelungirea până în vara anului 2026 sau va fi cedat la o altă echipă.