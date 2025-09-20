Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez - Antena Sport

Închide meniul
Două cluburi uriașe, pe urmele lui Vinicius Jr! Brazilianul, în conflict cu Florentino Perez

Daniel Işvanca Publicat: 20 septembrie 2025, 17:56

Vinicius Jr la Real Madrid / Getty Images

Relația dintre Florentino Perez și Vinicius Junior nu este una extraordinară, mai ales după ce fotbalistul brazilian a refuzat în repetate rânduri să își prelungească contractul cu cei de la Real Madrid.

Fotbalistul evaluat la 170 de milioane de euro este pe lista mai multor cluburi din Arabia Saudită, însă acum două nume mari din Europa au intrat pe fir, în încercarea de a-l convinge pe brazilian.

Vinicius Junior, la mare căutare! Cluburi uriașe pe urmele jucătorului de la Real Madrid

Real Madrid are un start de sezon de excepție, însă se confruntă cu probleme în ceea ce privește unul dintre cei mai importanți jucători. Vinicius Junior pare tot mai aproape de plecarea de pe ”Bernabeu”, după ce relația sa cu Florentino Perez s-a deteriorat.

Brazilianul a purtat negocieri cu formații din Arabia Saudită, motiv pentru care a tot amânat prelungirea contractului cu gruparea din La Liga. Înțelegerea dintre cele două părți este valabilă până la data de 30 iunie 2027.

Totuși, Florentino Perez a insistat ca acesta să semneze un nou acord cu „los blancos”, dar s-a lovit mereu de refuzul acestuia. Acum, președintele celor de la Real Madrid a venit cu un ultimatum: să semneze prelungirea până în vara anului 2026 sau va fi cedat la o altă echipă.

Cluburile din Arabia Saudită așteaptă să speculeze acest moment, dar cei de la Goal.com anunță că două forțe din fotbalul european sunt gata să liciteze pentru starul evaluat la 170 de milioane de euro.

Sursa citată menționează că Paris Saint Germain și Manchester City s-au interesat tot mai mult de situația lui Vini Jr, care se află la Real Madrid din vara anului 2018.

Manchester City l-a dorit pe Rodrygo

Manchester City nu se află la prima tentativă de a transfera un jucător de la Real Madrid. Lăsat în plan secund de antrenorul Xabi Alonso, Rodrygo a fost propus mai multor cluburi din Europa.

România a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din OlandaRomânia a încasat despăgubiri de 5,7 milioane de euro după furtul tezaurului dacic din Olanda
Pep Guardiola și l-a dorit foarte mult pe brazilian, dar intenția acestuia a fost de a rămâne la Real Madrid. Minim 100 de milioane de euro ar fi cerut Florentino Perez pentru ca Rodrygo să plece de pe ”Bernabeu”.

  • 327 de meciuri, 108 goluri și 84 de pase decisive sunt cifrele lui Vinicius la Real Madrid
  • 14 trofee a câștigat acesta alături de „los blancos”
