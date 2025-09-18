Lovitură pentru Real Madrid! Fotbalistul lui Xabi Alonso, cercetat pentru distribuirea de materiale cu minori - Antena Sport

Închide meniul
Lovitură pentru Real Madrid! Fotbalistul lui Xabi Alonso, cercetat pentru distribuirea de materiale cu minori

Daniel Işvanca Publicat: 18 septembrie 2025, 17:40

Lovitură pentru Real Madrid! Fotbalistul lui Xabi Alonso, cercetat pentru distribuirea de materiale cu minori

Jucătorii celor de la Real Madrid / Getty Images

Real Madrid este lovită de un scandal de proporții în Spania! Raul Asencio, unul dintre fotbaliștii promovați la prima echipă a „los blancos”, se află în centrul unei anchete, într-un dosar de distribuire de materiale cu minori.

În vârstă de 22 de ani, fundașul spaniol face parte dintr-o anchetă alături de alți trei jucători trecuți pe la academia Realului, toți fiind sancționați financiar de Curtea Supremă de Justiție din Insulele Canare.

Raul Asencio, implicat într-un dosar de distribuire de materiale cu minori

După ce l-a pierdut pe Trent-Alexander Arnold la meciul cu Marseille din prima etapă a fazei principale de UEFA Champions League, Real Madrid mai are parte de încă o veste proastă.

Curtea Supremă de Justiție din Insulele Canare a anunțat că Raul Asencio, alături de alți trei componenți ai academiei „los blancos”, sunt sub urmărire penală, într-un dosar de distribuire de materiale cu minori.

Potrivit marca.com, Asencio este acuzat de difuzarea materialului, iar ceilalți trei sunt acuzați atât de înregistrarea imaginilor, cât și de difuzarea ulterioară a acestora.

Amenzile primite de fotbaliști

„Tribunalul de Instrucție nr. 3 din San Bartolomé de Tirajana a decis deschiderea procesului împotriva a 4 fotbaliști, printre care și Raúl Asencio, jucător la Real Madrid, pentru presupusa lor implicare în înregistrarea și difuzarea fără autorizație a unor videoclipuri cu caracter sexual în care apar două tinere, una dintre ele minoră. Faptele au avut loc într-o zonă privată a unui club de plajă din sudul Gran Canaria, potrivit informațiilor furnizate de Curtea Supremă de Justiție din Insulele Canare (TSJC).

Hotărârea, datată 2 septembrie 2025, stabilește că deschiderea procesului nu este susceptibilă de recurs, cu excepția cazului în care afectează situația personală a acuzaților, ceea ce nu se aplică, deoarece niciunul dintre ei nu se află în arest preventiv.

În ceea ce privește măsurile economice, judecătorul a impus cauțiuni ridicate: foștii jucători ai echipei de juniori a Real Madrid, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez și Andrés García, vor trebui să plătească câte 20.000 de euro fiecare, în timp ce Raúl Asencio va trebui să plătească o cauțiune de 15.000 de euro. Dacă nu efectuează plata în termen de 24 de ore, se va executa sechestrul asupra bunurilor”, scrie sursa citată.

