Lovitură pentru Real Madrid! Fotbalistul lui Xabi Alonso, cercetat pentru distribuirea de materiale cu minori - Antena Sport

Real Madrid este lovită de un scandal de proporții în Spania! Raul Asencio, unul dintre fotbaliștii promovați la prima echipă a „los blancos”, se află în centrul unei anchete, într-un dosar de distribuire de materiale cu minori.

În vârstă de 22 de ani, fundașul spaniol face parte dintr-o anchetă alături de alți trei jucători trecuți pe la academia Realului, toți fiind sancționați financiar de Curtea Supremă de Justiție din Insulele Canare.

Raul Asencio, implicat într-un dosar de distribuire de materiale cu minori

După ce l-a pierdut pe Trent-Alexander Arnold la meciul cu Marseille din prima etapă a fazei principale de UEFA Champions League, Real Madrid mai are parte de încă o veste proastă.

Curtea Supremă de Justiție din Insulele Canare a anunțat că Raul Asencio, alături de alți trei componenți ai academiei „los blancos”, sunt sub urmărire penală, într-un dosar de distribuire de materiale cu minori.

Potrivit marca.com, Asencio este acuzat de difuzarea materialului, iar ceilalți trei sunt acuzați atât de înregistrarea imaginilor, cât și de difuzarea ulterioară a acestora.