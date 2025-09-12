"E regina mea". Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: "E tot ce îmi puteam dori" - Antena Sport

Lamine Yamal a făcut un gest superb pentru mama lui şi a decis să-i cumpere acesteia o casă. Starul Barcelonei a oferit detalii rare despre viaţa lui privată, mărturisind că a ales să joace fotbal în detrimentul şcolii, deşi mama lui nu a fost de acord cu asta.
Lamine Yamal a mai povestit faptul că întreaga lui familie este acum fericită, în noua casă pe care le-a cumpărat-o. Starul de 18 al catalanilor a subliniat că şi-a dorit să-i ofere fratelui lui mai mic o copilărie aşa cum îşi dorea şi el să aibă.
Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui
Totodată, Lamine Yamal le-a dat un sfat tinerilor jucători, acela de a nu lăsa studiile pentru a urma o carieră în fotbal. El le-a recomdat acestora să facă ambele lucruri în paralel, pentru a avea succes.
“M-am deconectat de la cursuri, nu mă simțeam confortabil. M-am înțeles bine cu oamenii de la La Masia, dar la școală nu eram în locul meu. Mi-ar fi plăcut să studiez, însă nu cred că sunt făcut pentru asta. Mama mi-a spus că nu voi juca fotbal, dacă nu studiez. A fost un moment când eram în Masia și am sunat-o. I-am spus: Mamă, o să merg la școală, dar nu voi face nimic. Mă voi pregăti să mă antrenez după-amiază. Dacă mă concentrez, voi fi fotbalist.
Nu am convins-o, m-a certat în fiecare zi. Chiar și când mi-am făcut debutul, m-a certat și pentru că trebuia să studiez și nu studiam. Recomand oamenilor să nu facă ceea ce am făcut eu, pentru că s-ar fi putut întâmpla să nu ajung fotbalist.
Mama mea este regina mea, ea este ceea ce iubesc cel mai mult. Este tot ce își poate dori un copil. I-am cumpărat casa pe care și-a dorit-o ea. Noi am venit dintr-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în același loc.
O văd pe mama fericită, că fratele meu poate avea copilăria pe care mi-aș fi dorit-o eu, că tatăl meu este calm acasă, ca și bunica mea”, a declarat Lamine Yamal, conform marca.com.
