Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"E regina mea". Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: "E tot ce îmi puteam dori" - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | “E regina mea”. Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: “E tot ce îmi puteam dori”

“E regina mea”. Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: “E tot ce îmi puteam dori”

Publicat: 12 septembrie 2025, 9:37

Comentarii
E regina mea. Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui: E tot ce îmi puteam dori

Lamine Yamal, alături de mama lui la finalul unui meci al Barcelonei/ Profimedia

Lamine Yamal a făcut un gest superb pentru mama lui şi a decis să-i cumpere acesteia o casă. Starul Barcelonei a oferit detalii rare despre viaţa lui privată, mărturisind că a ales să joace fotbal în detrimentul şcolii, deşi mama lui nu a fost de acord cu asta.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Lamine Yamal a mai povestit faptul că întreaga lui familie este acum fericită, în noua casă pe care le-a cumpărat-o. Starul de 18 al catalanilor a subliniat că şi-a dorit să-i ofere fratelui lui mai mic o copilărie aşa cum îşi dorea şi el să aibă.

Gestul superb făcut de Lamine Yamal pentru mama lui

Totodată, Lamine Yamal le-a dat un sfat tinerilor jucători, acela de a nu lăsa studiile pentru a urma o carieră în fotbal. El le-a recomdat acestora să facă ambele lucruri în paralel, pentru a avea succes.

“M-am deconectat de la cursuri, nu mă simțeam confortabil. M-am înțeles bine cu oamenii de la La Masia, dar la școală nu eram în locul meu. Mi-ar fi plăcut să studiez, însă nu cred că sunt făcut pentru asta. Mama mi-a spus că nu voi juca fotbal, dacă nu studiez. A fost un moment când eram în Masia și am sunat-o. I-am spus: Mamă, o să merg la școală, dar nu voi face nimic. Mă voi pregăti să mă antrenez după-amiază. Dacă mă concentrez, voi fi fotbalist.

Nu am convins-o, m-a certat în fiecare zi. Chiar și când mi-am făcut debutul, m-a certat și pentru că trebuia să studiez și nu studiam. Recomand oamenilor să nu facă ceea ce am făcut eu, pentru că s-ar fi putut întâmpla să nu ajung fotbalist.

Reclamă
Reclamă

Mama mea este regina mea, ea este ceea ce iubesc cel mai mult. Este tot ce își poate dori un copil. I-am cumpărat casa pe care și-a dorit-o ea. Noi am venit dintr-un apartament unde bucătăria și dormitorul erau în același loc.

O văd pe mama fericită, că fratele meu poate avea copilăria pe care mi-aș fi dorit-o eu, că tatăl meu este calm acasă, ca și bunica mea”, a declarat Lamine Yamal, conform marca.com.

Primele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimeiPrimele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc
Observator
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
Fanatik.ro
Zodiile care au noroc la câștiguri financiare. Vine o perioadă de aur pentru ele, cu beneficii pe toate planurile
9:33
Umilința din preliminariile Cupei Mondiale l-a făcut să-și dea demisia: “Timpul pentru o schimbare”
9:27
Marcel Răducanu, reacţie clară despre şansele echipelor româneşti în grupele cupelor europene: “E extraordinar”
9:21
Mihai Stoica, stupefiat de cum a ajuns Andrei Borza să se accidenteze: “Nici nu vreau să mă gândesc”
9:18
Ce mesaj i-a transmis Adrian Mutu lui Cristi Chivu, înainte de primul mare derby al lui Inter din acest sezon
8:50
Avertismentul lui Marius Niculae pentru CFR, după transferul lui Islam Slimani: “Au mai fost eșecuri”
8:49
Ce le-a spus Dan Şucu italienilor despre Rapid. Marele obiectiv anunţat: “Asta vrem”
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 2 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 3 UPDATEMircea Lucescu rămâne selecţionerul naţionalei, după şedinţa avută cu Răzvan Burleanu 4 FCU Craiova, comunicat în forță după excluderea din toate competițiile! Atac dur la adresa FRF: “Manieră abuzivă” 5 “Ce să facă Hagi?” Marcel Răducanu, mesaj dur despre situaţia de la naţională. “Tricolorul” criticat: “Mai bun ca fotomodel” 6 Universitatea Craiova a primit o ofertă uriașă pentru Ștefan Baiaram. Răspunsul dat de Mihai Rotaru
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
Jucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala RomânieiJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României