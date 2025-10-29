Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială - Antena Sport

Închide meniul
Home | Fotbal | Ligue 1 | Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială

Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială

Daniel Işvanca Publicat: 29 octombrie 2025, 17:06

Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială

Endrick și Jude Bellingham / Getty Images

Olympique Lyonnais, echipa care a eliminat-o în sezonul trecut din optimile UEFA Europa League pe FCSB, este gata să dea o lovitură impresionantă pe piața transferurilor.

Clubul din Hexagon a înaintat deja o ofertă oficială către fotbalistul celor de la Real Madrid, iar mutarea s-ar putea concretiza chiar în perioada de mercato din această iarnă.

Lyon vrea să-l transfere pe Endrick

Cumpărat în vara anului 2024 pentru aproape 50 de milioane de euro, brazilianul Endrick nu a jucat nici măcar un minut în acest sezon pentru Real Madrid.

Xabi Alonso nu are de gând să se bazeze pe puștiul de 19 ani, iar conducerea a ajuns la concluzia că jucătorul trebuie împrumutat în această iarnă, pentru a se menține la un nivel ridicat.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că a venit o primă ofertă oficială pentru fotbalist. Este vorba despre Olympique Lyonnais, formație care a venit în sezonul precedent la București, într-o dublă cu FCSB, din optimile UEFA Europa League.

Oficialii clubului din Ligue 1 i-au prezentat deja lui Endrick proiectul și așteaptă acum un răspuns din partea fotbalistului. Din informațiile menționate de sursa citată, împrumutul nu include și o clauză de cumpărare definitivă.

  • 35 de milioane de euro este cota de piață a lui Endrick
  • 37 de meciuri, 7 goluri și un assist are acesta în tricoul „los blancos”
