Fosta adversară a FCSB-ului transferă de la Real Madrid! A înaintat deja oferta oficială - Antena Sport

Olympique Lyonnais, echipa care a eliminat-o în sezonul trecut din optimile UEFA Europa League pe FCSB, este gata să dea o lovitură impresionantă pe piața transferurilor.
Clubul din Hexagon a înaintat deja o ofertă oficială către fotbalistul celor de la Real Madrid, iar mutarea s-ar putea concretiza chiar în perioada de mercato din această iarnă.
Lyon vrea să-l transfere pe Endrick
Cumpărat în vara anului 2024 pentru aproape 50 de milioane de euro, brazilianul Endrick nu a jucat nici măcar un minut în acest sezon pentru Real Madrid.
Xabi Alonso nu are de gând să se bazeze pe puștiul de 19 ani, iar conducerea a ajuns la concluzia că jucătorul trebuie împrumutat în această iarnă, pentru a se menține la un nivel ridicat.
Jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că a venit o primă ofertă oficială pentru fotbalist. Este vorba despre Olympique Lyonnais, formație care a venit în sezonul precedent la București, într-o dublă cu FCSB, din optimile UEFA Europa League.
Oficialii clubului din Ligue 1 i-au prezentat deja lui Endrick proiectul și așteaptă acum un răspuns din partea fotbalistului. Din informațiile menționate de sursa citată, împrumutul nu include și o clauză de cumpărare definitivă.
- 35 de milioane de euro este cota de piață a lui Endrick
- 37 de meciuri, 7 goluri și un assist are acesta în tricoul „los blancos”
