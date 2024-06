"Gândeşte-te cu grijă" Carlo Ancelotti şi-a avertizat jucătorul după ce Real a câştigat Liga Campionilor: "Eşti nebun sau ce?" - Antena Sport

Carlo Ancelotti şi-a avertizat jucătorul după ce Real a câştigat Liga Campionilor Nacho Fernandez, cu trofeul Ligii Campionilor! Lângă el, Carlo Ancelotti / Profimedia Images Carlo Ancelotti l-a avertizat pe unul dintre jucătorii săi după ce Real Madrid a câştigat Liga Campionilor. Acesta întârzie să semneze prelungirea contractului. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Nacho Fernandez (34 de ani), căpitanul lui Real Madrid, este dorit în continuare de Carlo Ancelotti la proaspăta câştigătoare a Ligii Campionilor. După victoria cu Borussia Dortmund, Ancelotti a vorbit despre situaţia lui Nacho. „Gândeşte-te cu grijă” Carlo Ancelotti şi-a avertizat jucătorul după ce Real a câştigat Liga Campionilor: „Eşti nebun sau ce?” ”I-am spus lui Nacho că îl așteptăm. Nu știu ce așteaptă el, îi spun ‘ești nebun sau ce?’. Îmi spune că trebuie să se gândească la asta și îi spun ‘gândește-te cu grijă’. Sper să rămână cu noi”, a declarat Carlo Ancelotti, citat de as.com. Contractul lui Nacho cu Real Madrid expiră la finalul acestei luni. Real Madrid i-a făcut o propunere de prelungire, dar Nacho încă nu a luat o decizie. Reclamă

Carlo Ancelotti a stabilit un nou record! Este singurul antrenor din istorie care a cucerit 5 Ligi ale Campionilor

Carlo Ancelotti a stabilit un nou record după Borussia Dortmund – Real Madrid 0-2! Ancelotti a cucerit cea de a 5-a Ligă a Campionilor ca antrenor. Ancelotti are şi 2 Ligi ale Campionilor cucerite ca jucător, cu AC Milan: în sezoanele 1988-1989 şi 1989-1990.

„Don Carlo” a cucerit Liga Campionilor ca antrenor în sezoanele 2002-2003, 2006-2007, 2013-2014, 2021-2022 şi 2023-2024. Primele două Ligi ale Campionilor ca antrenor le-a cucerit cu AC Milan, iar celelalte 3 cu Real Madrid. Ancelotti mai are în palmares o finală, de tristă amintire, în sezonul 2004-2005, când era antrenorul lui AC Milan.

În finala din sezonul 2004-2005, cu Ancelotti pe bancă, AC Milan a condus-o la pauză cu 3-0 pe Liverpool. Milan avea să piardă la loviturile de departajare finala.

Cu triumful de pe Wembley, „Don Carlo” Ancelotti şi-a doborât precedentul record, de 4 Ligi ale Campionilor cucerite ca antrenor. Carlo Ancelotti a cucerit în acest sezon şi LaLiga cu Real Madrid. Italianul a scris o nouă pagină de istorie cu acest sezon foarte reuşit. Borussia Dortmund – Real Madrid 0-2! Real a cucerit cea de a 15-a Ligă a Campionilor din istorie! Borussia Dortmund – Real Madrid 0-2, finala UEFA Champions League 2024, a fost în această seară, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe as.ro. Real Madrid a cucerit cea de a 15-a Ligă de Campioni din istorie. Carlo Ancelotti e la a 5-a Ligă a lui din palmares! Borussia Dortmund a avut mai multe ocazii în prima parte, inclusiv o bară, prin Fullkrug, dar s-a prăbuşit în partea secundă. Dani Carvajal (min. 74) şi Vinicius (min. 83) au fost marcatorii lui Real Madrid în finala Ligii Campionilor. Borussia Dortmund: Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Adeyemi, Brandt, Sancho – Füllkrug Antrenor: Edin Terzic Real Madrid: Courtois – Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy – Valverde, Kroos, Camavinga – Bellingham – Rodrygo, Vinícius Júnior

Antrenor: Carlo Ancelotti

Real Madrid se întăreşte serios pentru noul sezon: Kylian Mbappe a semnat cu proaspăta câştigătoare a Ligii Campionilor!

Fabrizio Romano a venit cu anunțul momentului despre transferul lui Kylian Mbappe la Real Madrid. Starul francez a semnat şi este pe punctul de a fi prezentat oficial la noua campioană a Europei.

La o zi după ce a câștigat finala UEFA Champions League, Real Madrid este pe punctul de dezvălui și marea lovitură a verii de pe piața transferurilor. Kylian Mbappe, atacantul de 25 de ani care este cotat la 180 de milioane de euro, va ajunge sub comanda lui Carlo Ancelotti.

„Kylian Mbappe la Real Madrid, HERE WE GO! Toate documentele au fost semnate și s-a încheiat.

Real Madrid este pe punctul de a anunța transferul lui Real Madrid săptămâna viitoare, după câștigarea Champions League. Mbappe a luat decizia încă din februarie. Acum poate fi considerat deja noul jucător al Realului”, a transmis cunoscutul specialist în materie de transferuri pe contul său de Twitter.

