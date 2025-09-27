Julian Alvarez, cinci goluri într-o săptămână după „dubla” cu Real Madrid. Reacția de milioane a lui Diego Simeone - Antena Sport

Julian Alvarez a marcat o „dublă” de vis în derby-ul dintre Atletico Madrid și Real Madrid, din etapa a șasea din La Liga. Argentinianul de 25 de ani a ajuns la cinci goluri marcate în doar o săptămână.
Înaintea partidei „de foc” cu rivalii „galactici”, Atletico Madrid s-a duelat cu Rayo Vallecano la mijlocul săptămânii. Trupa lui Diego Simeone s-a impus cu 3-2, Julian Alvarez marcând un hat-trick.
Julian Alvarez, cinci goluri într-o săptămână după „dubla” din Atletico Madrid – Real Madrid
Derby-ul cu Real Madrid a fost unul nebun pentru Atletico Madrid. Trupa lui Diego Simeone a marcat prima prin Robin Le Normand (minutul 14), însă „galacticii” au întors scorul după reușitele lui Kylian Mbappe (minutul 25) și Arda Guler (minutul 37).
În prelungirile primei reprize, Atletico Madrid a reușit să egaleze prin Sorloth. În repriza secundă, a ieșit la rampă Julian Alvarez. Mai întâi, argentinianul și-a dus echipa în avantaj în minutul 51, atunci când a transformat fără emoții un penalty dictat în urma faultului comis în careu de Arda Guler asupra lui Nico Gonzalez.
Ulterior, în minutul 64, Julian Alvarez a înscris o „bijuterie” de gol în poarta lui Courtois. Argentinianul a punctat dintr-o lovitură liberă executată perfect, la care portarul belgian al lui Real Madrid nu a avut nicio șansă.
Grație celor două goluri marcate în derby-ul cu Real Madrid, Julian Alvarez a ajuns la șase goluri marcate în acest sezon pentru Atletico Madrid. El și-a mai trecut în cont și două pase decisive, una pentru madrileni și una la echipa națională a Argentinei, în partida cu Venezuela din preliminariile World Cup 2026.
După golul secund marcat de Julian Alvarez, Diego Simeone a avut o reacție de milioane. Antrenorul este cunoscut pentru „explozia” de bucurie avută la golurile marcate de echipa sa, însă de această dată, el și-a acoperit fața cu palmele și a rămas în fața băncii sale.
📸 – DIEGO SIMEONE COULDN’T BELIEVE JULIAN ALVAREZ’S FREE-KICK GOAL! pic.twitter.com/CmXMPhN1Ao
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 27, 2025
