Kylian Mbappe a bătut recordul lui Cristiano Ronaldo. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva de la uriaşul Ferenc Puskas - Antena Sport

Kylian Mbappe a început să-i bată recordurile lui Cristiano Ronaldo, devenind cel mai important jucător al momentului pentru Xabi Alonso, la Real Madrid.
După golurile marcat în Real Madrid – Valencia 4-0, atacantul de 26 de ani cotat la 180 de milioane de euro a ajuns la 44 de reuşite în La Liga, de la venirea pe Santiago Bernabeu.
Kylian Mbappe a bătut recordul lui Cristiano Ronaldo
Campionul mondial a ajuns la cota 44 în primele 45 de meciuri disputate pentru los blancos. Cristiano Ronaldo marcase 43 de goluri în primele 45 de partide. Uriaşul Ferenc Puskas înscria 44 de goluri în 44 de dispute pentru madrileni.
În acest sezon, Mbappe e pregătit să ajungă la cifrele pe care Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi le aveau în La Liga. În primele 11 meciuri, el a înscris deja 13 goluri, având în cont şi două pase decisive.
🚨 BREAKING: Kylian Mbappé is the fastest player to score 44 goals in La Liga history since Ferenc Puskás. pic.twitter.com/ZoYPhZ5oSJ
— Madrid Zone (@theMadridZone) November 1, 2025
Real Madrid – Valencia 4-0
Real Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, de gruparea Valencia CF, în etapa a 11-a din La Liga.
Madrilenii au controlat total meciul şi au deschis scorul dintr-un penalti transformat de Mbappe, în minutul 19. Tot Mbappe a înscris al doilea gol al gazdelor, în minutul 31, apoi Vinicius Junior, care a jucat titular în echipa lui Xabi Alonso, a ratat un penalty, în minutul 43.
Bellingham a înscris însă un minut mai târziu şi a stabilit scorul pauzei. În partea secundă Real a mai trimis odată mingea în poartă, în minutul 82, prin Alvaro Carrera.
- Harry Kane la Barcelona, lovitura încercată de catalani! Anunţul presei spaniole
- Real Madrid a “spulberat-o” acasă pe Valencia. Kylian Mbappe a reuşit o dublă
- S-a terminat! Lamine Yamal a anunțat despărțirea de Nicki Nicole: „Asta e tot”
- Așteptarea fanilor a luat sfârșit! Barcelona revine pe legendarul Camp Nou
- Xabi Alonso a anunțat ce se întâmplă cu Vinicius, după ce brazilianul nu i-a cerut scuze în online: “Caz închis”