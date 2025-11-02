Kylian Mbappe a bătut recordul lui Cristiano Ronaldo. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva de la uriaşul Ferenc Puskas - Antena Sport

Kylian Mbappe a început să-i bată recordurile lui Cristiano Ronaldo, devenind cel mai important jucător al momentului pentru Xabi Alonso, la Real Madrid.

După golurile marcat în Real Madrid – Valencia 4-0, atacantul de 26 de ani cotat la 180 de milioane de euro a ajuns la 44 de reuşite în La Liga, de la venirea pe Santiago Bernabeu.

Kylian Mbappe a bătut recordul lui Cristiano Ronaldo

Campionul mondial a ajuns la cota 44 în primele 45 de meciuri disputate pentru los blancos. Cristiano Ronaldo marcase 43 de goluri în primele 45 de partide. Uriaşul Ferenc Puskas înscria 44 de goluri în 44 de dispute pentru madrileni.

În acest sezon, Mbappe e pregătit să ajungă la cifrele pe care Cristiano Ronaldo sau Lionel Messi le aveau în La Liga. În primele 11 meciuri, el a înscris deja 13 goluri, având în cont şi două pase decisive.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé is the fastest player to score 44 goals in La Liga history since Ferenc Puskás. pic.twitter.com/ZoYPhZ5oSJ

— Madrid Zone (@theMadridZone) November 1, 2025