Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Real Madrid a "spulberat-o" acasă pe Valencia. Kylian Mbappe a reuşit o dublă - Antena Sport

Home | Fotbal | La Liga | Real Madrid a “spulberat-o” acasă pe Valencia. Kylian Mbappe a reuşit o dublă

Real Madrid a “spulberat-o” acasă pe Valencia. Kylian Mbappe a reuşit o dublă

Publicat: 2 noiembrie 2025, 8:50

Comentarii
Real Madrid a spulberat-o acasă pe Valencia. Kylian Mbappe a reuşit o dublă

Kylian Mbappe, după un gol cu Valencia / Profimedia Images

Echipa spaniolă Real Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, de gruparea Valencia CF, în etapa a 11-a din La Liga.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Madrilenii au controlat total meciul şi au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Mbappe, în minutul 19. Tot Mbappe a înscris al doilea gol al gazdelor, în minutul 31, apoi Vinicius Junior, care a jucat titular în echipa lui Xabi Alonso, a ratat un penalty, în minutul 43. Bellingham a înscris însă un minut mai târziu şi a stabilit scorul pauzei.

Real Madrid – Valencia 4-0

În partea secundă Los Blancos a mai trimis odată mingea în poartă, în minutul 82, prin Alvaro Carreras, şi Real Madrid a învins pe Valencia cu 4-0.

Madrilenii ocupă primul loc în clasament, cu 30 de puncte, iar Valencia este a 18-a, cu 9 puncte.

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Afacerea de top prin care Dan Șucu a dat cea mai tare lovitură într-un domeniu de mare succes în România. A vândut pe bandă rulantă
Fanatik.ro
Afacerea de top prin care Dan Șucu a dat cea mai tare lovitură într-un domeniu de mare succes în România. A vândut pe bandă rulantă
10:48
“Cea mai proastă perioadă” Fostul jucător al lui CFR, grav semnal de alarmă: “Mureşan va alege să plece”
10:15
Kylian Mbappe a bătut recordul lui Cristiano Ronaldo. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva de la uriaşul Ferenc Puskas
10:07
Harry Kane la Barcelona, lovitura încercată de catalani! Anunţul presei spaniole
9:59
Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Performanţă uimitoare după 25 de ani
9:47
VIDEOSacramento – Milwaukee 135-133. Revenire spectaculoasă! LaVine, 31 de puncte
9:42
“A fost şmecher Olaru?” Răspunsul lui Bergodi, după ce căpitanul FCSB-ului a provocat eliminarea lui Murgia
Vezi toate știrile
1 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului