Real Madrid a "spulberat-o" acasă pe Valencia. Kylian Mbappe a reuşit o dublă - Antena Sport

Kylian Mbappe, după un gol cu Valencia / Profimedia Images

Echipa spaniolă Real Madrid a dispus sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, de gruparea Valencia CF, în etapa a 11-a din La Liga.

Madrilenii au controlat total meciul şi au deschis scorul dintr-un penalty transformat de Mbappe, în minutul 19. Tot Mbappe a înscris al doilea gol al gazdelor, în minutul 31, apoi Vinicius Junior, care a jucat titular în echipa lui Xabi Alonso, a ratat un penalty, în minutul 43. Bellingham a înscris însă un minut mai târziu şi a stabilit scorul pauzei.

Real Madrid – Valencia 4-0

În partea secundă Los Blancos a mai trimis odată mingea în poartă, în minutul 82, prin Alvaro Carreras, şi Real Madrid a învins pe Valencia cu 4-0.

Madrilenii ocupă primul loc în clasament, cu 30 de puncte, iar Valencia este a 18-a, cu 9 puncte.